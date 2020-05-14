Кижингинский район Бурятии закрыли на карантин

Беспрецедентные меры приняты в отношении Кижингинского района, где самый высокий уровень заболеваемости COVID-19
Республиканский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией 14 мая принял решение об изоляции Кижингинского района Бурятии. Основанием послужило ухудшение эпидемиологической ситуации в районе, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В Кижингинском районе растёт число больных коронавирусом. На сегодняшний день количество инфицированных достигло 172 человека, за последние сутки зарегистрировано 17 новых случаев.
22 человека из числа заболевших непосредственно участвовали в религиозных мероприятиях, 47 – из домашних очагов, 81 – это контакты второго и третьего порядка. Число контактных составляет около 700 человек.
- Выдано предписание главе Кижингинского района о наложении карантина на 14 дней на весь район, который предусматривает запрет на въезд и выезд на территорию района гражданам, допуск на территорию с особым режимом через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты. Запрет касается также перемещения между населёнными пунктами внутри района, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству усилить противоэпидемические мероприятия в районе. Также будут внесены изменения в указ №37 «О мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией» по ужесточению ограничительных мероприятий в Кижингинском районе.
- Работу по району надо усиливать – установить контрольно-пропускные посты на все выезды. В указ внести изменения по работе организаций и предприятий, которые осуществляют деятельность на территории Кижингинского района. Приостановить работу организаций всех форм собственности за исключением жизнеобеспечивающих. В район надо формировать десант, чтобы усилить меднаблюдение и сопровождение, контроль за соблюдением режима самоизоляции всеми контактными лицами, - такое поручение дал глава Бурятии зампреду по социальной политике, заместителю руководителя оперштабу Вячеславу Цыбикжапову.
Специалисты отметили, что такая ситуация складывается из-за нарушения режима самоизоляции жителями района. Главе Кижингинского района Геннадию Лхасаранову поручено организовать должным образом контроль за соблюдением ограничительных мер как жителями, так и всеми предприятиями, применяя предусмотренные санкции в виде наложения штрафов.
В Кижингинском районе на сегодняшний день регистрируется самый высокий уровень заболеваемости COVID-19. Он превышает средний показатель по другим районам в семь раз. Накануне во время транспортировки из Кижингинского района в Улан-Удэ скончалась пожилая пациентка 83 лет.
- Положительный результат лабораторного исследования был получен 12 мая. Ишемическая болезнь сердца и хронический обструктивный бронхит обострились вследствие присоединения COVID-19. С учетом возраста пациентки и тяжелых сопутствующих заболеваний было принято решение о медицинской эвакуации в Улан-Удэ. К сожалению, во время медицинской эвакуации из Кижингинского района произошла остановка сердечной деятельности, - доложила членам оперативного штаба министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Это уже второй летальный случай, произошедший вследствие инфицирования от очага в Кижингинском районе.
- 8 мая в Улан-Удэ была зафиксирована смерть пациента 89 лет. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что пациент проживал вместе с сестрой, которая выезжала на похоронную процессию в Кижингинский район. В настоящее время она проходит лечение в инфекционном стационаре, у нее также подтвержден диагноз COVID-19, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
Карантинные мероприятия на территории Кижингинского района продолжатся в течение 14 дней.
В эпидемиологический процесс вовлечены 18 районов республики. Случаи болезни зарегистрированы также в Иволгинском (44), Баунтовском (41), Кабанском (7), Кяхтинском (7), Северо-Байкальском (7), Закаменском (7), Заиграевском (6), Муйском (6), Еравнинском (6), Селенгинском (5), Тарбагатайском (5), Бичурском (2), Курумканском (2), Прибайкальском (2), Мухоршибирском (1), Баргузинском (1), Джидинском (1), Тункинском (1) районах.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 824 случая заражения коронавируса – всплеск произошёл за минувшие сутки, когда обнаружили сразу 88 новых больных (рекорд за всё время).
Кижингинский район Бурятии закрыли на карантин
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