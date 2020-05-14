Мужчина смешал гашишное масло c табаком и спрятал в свёрток
В Чите суд вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в исправительном учреждении (ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
В июле 2019 года мужчина решил передать наркотики осуждённому, находящемуся в исправительной колонии №5. С этой целью он изготовил масло каннабиса общей массой 50,992 г, часть из которого смешал с табаком и поместил в сверток.
Затем о подошёл к ограждению запретной зоны колонии и попытался перебросить через него свёрток, однако был задержан на месте.
Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Читинца осудили за попытку перебросить наркотики в колонию
Происшествия, Фото:
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