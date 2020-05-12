Угнанный автомобиль оставили во дворе многоэтажки
В полицию Читы поступило сообщение от 44-летнего местного жителя о том, что со двора его дома пропал автомобиль «Тойота Дуэт». Спустя несколько часов стражи порядка обнаружили угнанную иномарку в другом дворе многоэтажного дома. В ходе осмотра машины полицейские изъяли следы, предположительно оставленные подозреваемыми. По ним стражам порядка удалось установить преступников.
Вскоре полицейские задержали двух жителей Читы, они дали признательные показания. Выяснилось, что возле иномарки подозреваемые обнаружили утерянный хозяином ключ и угнали её, чтобы покататься по городу.
- В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Проводится расследование, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите угонщиков поймали по следам, оставленным на автомобиле
Происшествия, Фото:
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