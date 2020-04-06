Дедушка был госпитализирован в больницу
Вчера, 5 апреля, в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия подразделения пожарной охраны горел цокольный этаж, веранда и кровля.
Двое жильцов эвакуировались самостоятельно, однако 70-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь. Он был госпитализирован в участковое медицинское учреждение с признаками отравления продуктами горения.
- В результате пожара уничтожена кровля дома на площади 25 кв.м., повреждены котельная на цокольном этаже на площади 25 кв.м., пристроенная веранда на площади 12 кв.м., а также наружная стена тепляка на площади 15 кв.м., - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил устройства и эксплуатации печей: скорее всего произошёл перекал трубы дымохода самодельного котельного оборудования. Быстрому распространению огня способствовала ветреная погода и плотная застройка на территории домохозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», за выходные в Бурятии зарегистрировано 60 пожаров.
На пожаре в Бурятии отравился 70-летний пенсионер
Происшествия, Фото:
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