В основном возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнём
За прошедшие выходные в Бурятии зарегистрировано 60 пожаров, 16 из них в Улан-Удэ. В 20 случаях горел мусор. 32 раза подразделения противопожарной службы выезжали на загорание травы.
В пресс-службе республиканского ГУ МЧС сообщили, что основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнём. В большинстве случаев – это результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению мер пожарной безопасности.
Так, по этой причине в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района сгорело бесхозное строение на площади 64 кв.м. Также вчера в Улан-Удэ по улице Демьяна Бедного горел забор.
В 23:00 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Приречная в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения было задымление в подвале и подъезде. В результате пожара сгорел мусор в коллекторе на площади 2 кв.м.
- Свести риск пожара к минимуму можно, если выполнять элементарные правила предосторожности – не оставлять включёнными без присмотра и на ночь электроприборы, своевременно проверять состояние отопительных печей и электропроводки и ни в коем случае не курить в постели и неположенных местах. Курение опасно не только для здоровья курильщика, но и для жизни окружающих его людей, - заключили в ГУ МЧС по Бурятии.
За выходные в Бурятии произошло 60 пожаров
Происшествия, Фото:
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