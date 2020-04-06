За выходные в Бурятии произошло 60 пожаров

В основном возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнём



За прошедшие выходные в Бурятии зарегистрировано 60 пожаров, 16 из них в Улан-Удэ. В 20 случаях горел мусор. 32 раза подразделения противопожарной службы выезжали на загорание травы.



В пресс-службе республиканского ГУ МЧС сообщили, что основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнём. В большинстве случаев – это результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению мер пожарной безопасности.



Так, по этой причине в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района сгорело бесхозное строение на площади 64 кв.м. Также вчера в Улан-Удэ по улице Демьяна Бедного горел забор.



В 23:00 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Приречная в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения было задымление в подвале и подъезде. В результате пожара сгорел мусор в коллекторе на площади 2 кв.м.



- Свести риск пожара к минимуму можно, если выполнять элементарные правила предосторожности – не оставлять включёнными без присмотра и на ночь электроприборы, своевременно проверять состояние отопительных печей и электропроводки и ни в коем случае не курить в постели и неположенных местах. Курение опасно не только для здоровья курильщика, но и для жизни окружающих его людей, - заключили в ГУ МЧС по Бурятии.



