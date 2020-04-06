 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Апреля

05 Апреля

Популярное

За выходные в Бурятии произошло 60 пожаров

За выходные в Бурятии произошло 60 пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В основном возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнём

За прошедшие выходные в Бурятии зарегистрировано 60 пожаров, 16 из них в Улан-Удэ. В 20 случаях горел мусор. 32 раза подразделения противопожарной службы выезжали на загорание травы.

В пресс-службе республиканского ГУ МЧС сообщили, что основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнём. В большинстве случаев – это результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению мер пожарной безопасности.

Так, по этой причине в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района сгорело бесхозное строение на площади 64 кв.м. Также вчера в Улан-Удэ по улице Демьяна Бедного горел забор.

В 23:00 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Приречная в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения было задымление в подвале и подъезде. В результате пожара сгорел мусор в коллекторе на площади 2 кв.м.

- Свести риск пожара к минимуму можно, если выполнять элементарные правила предосторожности – не оставлять включёнными без присмотра и на ночь электроприборы, своевременно проверять состояние отопительных печей и электропроводки и ни в коем случае не курить в постели и неположенных местах. Курение опасно не только для здоровья курильщика, но и для жизни окружающих его людей, - заключили в ГУ МЧС по Бурятии.

пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

За выходные в Бурятии произошло 60 пожаров
За выходные в Бурятии произошло 60 пожаров
Происшествия, 06.04.2020
В основном возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнём
В Иркутской области внедорожник ушёл под лёд
В Иркутской области внедорожник ушёл под лёд
Происшествия, 06.04.2020
Рыбаки успели покинуть автомобиль
Жители Бурятии застряли в аэропорту в Южной Корее
Жители Бурятии застряли в аэропорту в Южной Корее
Происшествия, 06.04.2020
Среди 128 человек, находящихся в транзитной зоне, есть жители Бурятии
В Бурятии потушили шесть лесных пожаров
В Бурятии потушили шесть лесных пожаров
Происшествия, 06.04.2020
Все возгорания произошли по вине людей
В Бурятии стало больше больных коронавирусом детей
В Бурятии стало больше больных коронавирусом детей
Происшествия, 06.04.2020
Информация о новых маленьких пациентах поступила сегодня утром
До 43 выросло число больных коронавирусом в Бурятии
До 43 выросло число больных коронавирусом в Бурятии
Происшествия, 06.04.2020
Количество больных коронавирусом в республике растёт на глазах
В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Тойота»
В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Тойота»
Происшествия, 06.04.2020
ДТП произошло на Спиртзаводском тракте
Коронавирус в Бурятии выявили ещё у четырёх человек
Коронавирус в Бурятии выявили ещё у четырёх человек
Происшествия, 06.04.2020
Об этом сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 тысяч
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 тысяч
Происшествия, 05.04.2020
В России 658 новых случаев заражения коронавирусом
Врач рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Врач рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Происшествия, 05.04.2020
«У нас челюсть упала», - поделился главврач больницы в Коммунарке

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^