В Улан-Удэ пассажир пробил головой стекло из-за пьяного водителя

















Сегодня в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ произошло ДТП по вине пьяного водителя.На дороге выше магазина «Титан» столкнулись «Тойота Премио» и «Тойота Спринтер». «Тойотой Спринтер» управляла девушка, она вместе с супругом находилась на работе –пара занимается доставкой продуктов на дом от торговой сети.За рулём «Премио», по словам очевидца, находился мужчина лет 45. Он был сильно пьян. Мужчине так не терпелось выпить ещё, что он пьяным поехал в магазин за очередной порцией спиртного.На повороте пьяный водитель не справился с управлением и лоб в лоб врезался в «Спринтер». Обе машины получили сильные механические повреждения.Пассажир «Спринтера» от удара пробил головой лобовое стекло. Сработала подушка безопасности. К счастью, травмы оказались не сильными. Пострадал и виновник столкновения – он также ударился головой об лобовое стекло.Как выяснилось позже, у пьяного виновника аварии отсутствует страховой полис, да и вообще все документы на машину. После ДТП, рассказывают очевидцы, водитель продолжал сидеть в машине в полусонном состоянии.На месте работают сотрудники ГИБДД.