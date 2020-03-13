В Улан-Удэ студент продал украденную одежду





12 марта в полицию Советского района Улан-Удэ от сотрудника службы безопасности спортивного магазина на улице Корабельной поступило заявление о краже детской куртки и мужского джемпера. Ущерб составил около семи тысяч рублей.



По подозрению в краже по горячим следам сотрудниками уголовного розыска задержан 17-летний подросток. Молодой человек – студент одного из колледжей города - проживает в Иволгинском районе.



Украденные вещи злоумышленник успел продать. Однако в ходе следствия возместил причинённый ущерб.



- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 уголовного кодекса Российской Федерации. С несовершеннолетним сотрудниками ПДН проведена профилактическая беседа, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

