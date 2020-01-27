Молодой человек подозревается в серии краж
В Закаменском районе Бурятии полицейские установили причастность 18-летнего парня к квартирной краже.
В ноябре прошлого года молодой человек проник в дом местной жительницы и украл около 2,5 тысяч рублей и банку краски. Он воспользовался отсутствием хозяйки.
Деньги молодой человек потратил на личные нужды, а краску продал. Ранее он судим за кражи, нигде не учится и не работает. Полицейские подозревают его в совершении серии краж, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.
В Бурятии вор прихватил с деньгами банку краски
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 27.01.2020
Мужчина сначала попросил у жертвы деньги или сигареты, но получил отказ
Происшествия, 27.01.2020
Неполадка случилась в Железнодорожном районе города
Он украл у пенсионера 15 тысяч
Возбуждены уголовные дела
Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности
Бабушка смогла спасти только одного из внуков
Столкнулись «Хёндай Солярис», «Тойота Королла» и «Жигули»
Отключение света произошло вчера
Котельная обслуживала школу и детский сад
Спустя несколько часов он ограбил ещё одну женщину
В результате пожара никто не пострадал
Никто из учащихся не пострадал
Женщина переходила дорогу не по «зебре»
Авария произошла сегодня в утром
Произошла коммунальная авария