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В Бурятии вор прихватил с деньгами банку краски

В Бурятии вор прихватил с деньгами банку краски
Происшествия, 
Молодой человек подозревается в серии краж

В Закаменском районе Бурятии полицейские установили причастность 18-летнего парня к квартирной краже.

В ноябре прошлого года молодой человек проник в дом местной жительницы и украл около 2,5 тысяч рублей и банку краски. Он воспользовался отсутствием хозяйки.

Деньги молодой человек потратил на личные нужды, а краску продал. Ранее он судим за кражи, нигде не учится и не работает. Полицейские подозревают его в совершении серии краж, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.
кража
 
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