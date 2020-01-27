В Бурятии вор прихватил с деньгами банку краски

Молодой человек подозревается в серии краж



В Закаменском районе Бурятии полицейские установили причастность 18-летнего парня к квартирной краже.



В ноябре прошлого года молодой человек проник в дом местной жительницы и украл около 2,5 тысяч рублей и банку краски. Он воспользовался отсутствием хозяйки.



Деньги молодой человек потратил на личные нужды, а краску продал. Ранее он судим за кражи, нигде не учится и не работает. Полицейские подозревают его в совершении серии краж, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.

