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«Всё колом стоит!»: Из-за тройного ДТП в Улан-Удэ образовалась пробка

«Всё колом стоит!»: Из-за тройного ДТП в Улан-Удэ образовалась пробка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Столкнулись «Хёндай Солярис», «Тойота Королла» и «Жигули»

Сегодня в девятом часу вечером на мосту через реку Уду в сторону проспекта Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП.

По словам очевидца, произошло тройное ДТП. Столкнулись «Хёндай Солярис», «Тойота Королла» и «Жигули».

Свидетель утверждает, что виновником аварии стал водитель «Хёндая», который пытался перестроиться между «Тойотой» и «Жигулями». Не исключено, что виновник нетрезв. Автомобили получили серьёзные механические повреждения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Из-за аварии образовалась пробка.

- Всё колом стоит! – сказал свидетель ДТП.

Другим автомобилистам приходится объезжать место аварии по трамвайным путям.




ДТП
 
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