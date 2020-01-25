«Всё колом стоит!»: Из-за тройного ДТП в Улан-Удэ образовалась пробка













Сегодня в девятом часу вечером на мосту через реку Уду в сторону проспекта Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП.По словам очевидца, произошло тройное ДТП. Столкнулись «Хёндай Солярис», «Тойота Королла» и «Жигули».Свидетель утверждает, что виновником аварии стал водитель «Хёндая», который пытался перестроиться между «Тойотой» и «Жигулями». Не исключено, что виновник нетрезв. Автомобили получили серьёзные механические повреждения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники ГИБДД.Из-за аварии образовалась пробка.- Всё колом стоит! – сказал свидетель ДТП.Другим автомобилистам приходится объезжать место аварии по трамвайным путям.