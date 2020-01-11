В Улан-Удэ столкнулись УАЗ и Kia









Накануне около 17.30 на улице Революции 1905 года - недалеко от железнодорожного вокзала - произошло ДТП.Двигавшийся со стороны Элеватора автомобиль УАЗ, поворачивая налево - в район путевой части, не предоставил преимущества автомобилю Kia, который двигался со стороны вокзала. В результате произошло столкновение. Пострадавших в результате происшествия нет.