В Бурятии за «чёрным лесорубом» гонялись по лесу

Правонарушителем оказался житель Улан-Удэ.





В Бурятии лесники в результате погони задержали «чёрного лесоруба», пытавшегося скрыться.При патрулировании лесов Тарбагатайского района, лесники увидели подозрительный автомобиль с прицепом. Лесные инспекторы выехали вслед за машиной. Нарушитель, заметив лесников, попытался скрыться. Началась погоня, водитель «УАЗ» неоднократно создавал аварийные ситуации на лесной дороге. Вскоре лесникам удалось остановить гружённый древесиной автомобиль и задержать нарушителя.Выяснилось, что правоустанавливающих документов на рубку деревьев у водителя не было. Мужчина заготовил около пяти кубометров сосны. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 100 тысяч рублей.Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомобиль «УАЗ-469» с прицепом были изъяты.- В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.