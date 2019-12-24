 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Декабря

23 Декабря

Популярное

В Бурятии за «чёрным лесорубом» гонялись по лесу

В Бурятии за «чёрным лесорубом» гонялись по лесу
Происшествия, 
Мужчина пытался скрыться на гружённом древесиной автомобиле

В Бурятии лесники в результате погони задержали «чёрного лесоруба», пытавшегося скрыться.

При патрулировании лесов Тарбагатайского района, лесники увидели подозрительный автомобиль с прицепом. Лесные инспекторы выехали вслед за машиной. Нарушитель, заметив лесников, попытался скрыться. Началась погоня, водитель «УАЗ» неоднократно создавал аварийные ситуации на лесной дороге. Вскоре лесникам удалось остановить гружённый древесиной автомобиль и задержать нарушителя.

Выяснилось, что правоустанавливающих документов на рубку деревьев у водителя не было. Мужчина заготовил около пяти кубометров сосны. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 100 тысяч рублей.

Правонарушителем оказался житель Улан-Удэ.


Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомобиль «УАЗ-469» с прицепом были изъяты.

- В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.



черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии за «чёрным лесорубом» гонялись по лесу
В Бурятии за «чёрным лесорубом» гонялись по лесу
Происшествия, 24.12.2019
Мужчина пытался скрыться на гружённом древесиной автомобиле
Жительница Бурятии вынесла из дома соседки стиралку
Жительница Бурятии вынесла из дома соседки стиралку
Происшествия, 24.12.2019
Хозяйки длительное время не было дома
В Улан-Удэ пьяная продавщица украла деньги и пиво
В Улан-Удэ пьяная продавщица украла деньги и пиво
Происшествия, 24.12.2019
Распивать алкоголь женщина начала ещё днём на рабочем месте
Улан-удэнка ограбила бывшего бойфренда
Улан-удэнка ограбила бывшего бойфренда
Происшествия, 24.12.2019
Ей не понравилось, что он не отвечает на телефонные звонки
В Иркутской области накрыли нарколабораторию в гаражах
В Иркутской области накрыли нарколабораторию в гаражах
Происшествия, 24.12.2019
Трое мужчин выращивали коноплю на продажу
Двое читинцев украли искусственную ёлку
Двое читинцев украли искусственную ёлку
Происшествия, 24.12.2019
Они украли новогоднее дерево с прилегающей к магазину территории
Уроженец Бурятии с приятелем украл деньги в Мирном
Уроженец Бурятии с приятелем украл деньги в Мирном
Происшествия, 24.12.2019
Мужчины проникли в чужой дом, сняв стекло из оконной рамы
На пожаре в Иркутской области погибли мальчик и бабушка
На пожаре в Иркутской области погибли мальчик и бабушка
Происшествия, 24.12.2019
Мама ребёнка смогла спастись через окно
В Иркутской области стажёр-участковый спас двух человек
В Иркутской области стажёр-участковый спас двух человек
Происшествия, 24.12.2019
Пожар произошёл в деревне Омулёвка Аларского района
«Не пришло в голову начать с самих себя»: В Бурятии рассказали, почему 17 лет не могли поймать убийц-полицейских
«Не пришло в голову начать с самих себя»: В Бурятии рассказали, почему 17 лет не могли поймать убийц-полицейских
Происшествия, 24.12.2019
Бывший оперативник уголовного розыска рассказал о расследовании убийства двух девушек, которое 17 лет назад совершили сотрудники МВД
Житель Бурятии избил женщину за отказ дать взаймы
Житель Бурятии избил женщину за отказ дать взаймы
Происшествия, 24.12.2019
Мужчина избил женщину и отобрал деньги и смартфон
Житель Бурятии заплатил за наезд на пешехода четверть миллиона
Житель Бурятии заплатил за наезд на пешехода четверть миллиона
Происшествия, 24.12.2019
Пострадавшей был причинён тяжкий вред здоровью
В Бурятии контрабандист спрятал в трусах 29 тысяч евро
В Бурятии контрабандист спрятал в трусах 29 тысяч евро
Происшествия, 24.12.2019
Также при себе у мужчины был чемодан, набитый деньгами

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^