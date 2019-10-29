В Ангарске поймали серийного налётчика

В полиции предполагают, что задержанный причастен к шести налётам на магазины и микрозаймы
Сотрудники уголовного розыска в Ангарске задержали подозреваемого в серии разбоев и ограблений. 37-летнему мужчине инкриминируется совершение шести нападений на объекты микрозаймов и магазинов.
Одно из преступлений было совершено вечером 6 октября. Мужчина в капюшоне и с маской на лице проник в магазин. Угрожая охраннику ножом, забрал выручку, после чего скрылся.
Сотрудники полиции опросили персонал магазина, изучили записи с камер видеонаблюдения. Вскоре сыщики задержали фигуранта с поличным, когда он пытался скрыться после аналогичного преступления.
Разбойником оказался местный житель, ранее судимый за совершение двух особо тяжких преступлений. Два года назад он освободился из колонии.
В ходе дальнейшей работы правоохранители установили причастность задержанного ещё к четырём нападениям. Общая сумма ущерба составила свыше 100 тысяч рублей.
По версии следствия, украденные деньги он тратил, делая ставки на спорт в букмекерских конторах. Как пояснил сам задержанный о том, что помещения оснащены системой видеонаблюдения, он знал, поэтому надевал маску, а, чтобы не оставлять следов, использовал перчатки.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабёж». По решению Ангарского городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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