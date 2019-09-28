Житель Бурятии незаконно рубил сосны

Происшествия, Фото: из архива

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев в Усть-Баргузинском участковом лесничестве



46-летний житель посёлка Юбилейный в 10 километрах от Усть-Баргузина нелегально заготовил около 6,5 кубометров сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 95 тысяч рублей.



Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за аналогичное преступление.



Полицейские изъяли бензопилу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

