Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев в Усть-Баргузинском участковом лесничестве
46-летний житель посёлка Юбилейный в 10 километрах от Усть-Баргузина нелегально заготовил около 6,5 кубометров сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 95 тысяч рублей.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за аналогичное преступление.
Полицейские изъяли бензопилу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии незаконно рубил сосны
Происшествия, Фото:
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