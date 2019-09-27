Житель Бурятии напал на инспектора рыбоохраны

Мужчина ударил инспектора по лицу и плечу



Житель села Тимлюй Кабанского района Бурятии предстал перед судом за нападение на государственного инспектора Байкало-Селенгинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства.



Мужчина ударил инспектора рыбоохраны дважды кулаком по плечу и лицу. Нападение произошло, когда инспектор выполнял свои должностные обязанности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Сельчанин виновным в применении насилии в отношении представителя власти (ч. 2 статьи 318 Уголовного кодекса).



Приговором Кабанского районного суда ему назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.







