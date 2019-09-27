Мужчина ударил инспектора по лицу и плечу
Житель села Тимлюй Кабанского района Бурятии предстал перед судом за нападение на государственного инспектора Байкало-Селенгинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства.
Мужчина ударил инспектора рыбоохраны дважды кулаком по плечу и лицу. Нападение произошло, когда инспектор выполнял свои должностные обязанности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Сельчанин виновным в применении насилии в отношении представителя власти (ч. 2 статьи 318 Уголовного кодекса).
Приговором Кабанского районного суда ему назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Житель Бурятии напал на инспектора рыбоохраны
Происшествия, Фото:
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