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Житель Бурятии напал на инспектора рыбоохраны

Житель Бурятии напал на инспектора рыбоохраны
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина ударил инспектора по лицу и плечу

Житель села Тимлюй Кабанского района Бурятии предстал перед судом за нападение на государственного инспектора Байкало-Селенгинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства.

Мужчина ударил инспектора рыбоохраны дважды кулаком по плечу и лицу. Нападение произошло, когда инспектор выполнял свои должностные обязанности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Сельчанин виновным в применении насилии в отношении представителя власти (ч. 2 статьи 318 Уголовного кодекса).

Приговором Кабанского районного суда ему назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



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