Житель Бурятии получил на пожаре ожоги головы, тела и рук

Мужчина пострадал на пожаре в жилом доме
За прошедшую неделю в Бурятии было зарегистрировано 41 пожаров, в том числе 28 случаев загорания мусора и сухой растительности.
- Так, 25 августа днём на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании жилого дома по улице Малахитовая Октябрьского района. Через десять минут на место происшествие прибыло пожарное подразделение, им понадобилось около 20 минут, чтобы ликвидировать очаг возгорания. В результате пожара сгорели веранда и кровля дома на общей площади 36 квадратных метров. Хозяин дома, мужчина, получил термические ожоги головы, тела и рук. Он был госпитализирован, - рассказал начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС по Бурятии Евгений Попов.
На тушении пожара было задействовано 3 единицы пожарной техники и 7 человек личного состава. В настоящий момент проводится проверка, предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.
24 августа по улице Огуречная Железнодорожного района Улан-Удэ произошло возгорание недостроенного двухэтажного дома. Сообщение о пожаре поступило в 17:10, во время прибытия первого подразделения горела крыша дома, в результате пожара сгорела крыша на общей площади 56 квадратных метров. Причиной пожара послужил грозовой разряд. На тушении задействовано 4 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава.
Около 90% пожаров происходят в результате нарушения правил пожарной безопасности либо вследствие неосторожного обращения с огнем.
- За прошедшие сутки произошло 4 пожара, 2 из них в Улан-Удэ, один в городе Закаменск и один в Сотниково. Все пожары произошли в жилом секторе. Ведётся системная работа, направленная на повышение уровня пожарно-технических знаний у населения. За прошедшую неделю было пройдено 1863 жилых дома, распространено более пяти с половиной тысяч материалов наглядной агитации, также было охвачено 25 мест проживания неблагополучных семей – это те места, которые наиболее подвержены возникновению пожаров в жилом секторе. Обследовано 172 места проживания социально незащищенных слоев населения, проведены инструктажи. В целом, за прошедшую неделю обучены свыше 4700 человек, - рассказал начальник отдела надзора в области чрезвычайных ситуаций республиканского ГО и ЧС Алексей Конечных.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 августа в посёлке Таксимо Муйского района из-за крупного пожара едва не сгорели два дома.
Житель Бурятии получил на пожаре ожоги головы, тела и рук
Происшествия, Фото:
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