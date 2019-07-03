 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Июля

02 Июля

Популярное

В Иркутске сгорели склады хлебозавода

В Иркутске сгорели склады хлебозавода
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Предположительно, он случился из-за грозы

В ночь на 3 июля огнеборцы Иркутска ликвидировали крупное возгорание на кровле складских помещений в микрорайоне Жилкино.

Сообщение о пожаре на промышленном объекте поступило на пульт диспетчера пожарной охраны около двух часов ночи. Очевидцы сообщили, что горят склады хлебозавода.

По повышенному номеру сложности на вызов выдвинулись подразделения иркутского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия огнеборцев пламенем была охвачена шиферная кровля кирпичного здания на площади около 1000 квадратных метров.

Существовала угроза перехода огня на соседнее строение мельницы, пристроенной вплотную к складу.

- Здание не было оборудовано пожарной сигнализацией, поэтому обнаружено возгорание было поздно, когда огонь уже успел распространиться на площадь всей кровли. Часть сил и средств была брошена на защиту мельницы, другие расчёты ликвидировали пожар на крыше склада, - отметил руководитель тушения пожара начальник Иркутского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Залозный.

Всего на тушении пожара было задействовано 38 человек и 13 единиц техники. Ликвидировать возгорание огнеборцам удалось к 5 утра. Использовались 3 пожарных гидранта и пожарный водоём, прокладывались 4 магистральные линии, применялся маяк спасателя и светодиодный трос.

В результате пожара складское помещение повреждено на площади 1000 квадратных метров, произошло обрушение кровли, от высокой температуры пострадало лакокрасочное покрытие автомобиля, находящего рядом с горящим складом. Погибших и пострадавших нет.

На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. По предварительным данным, пожар мог возникнуть вследствие неисправности электрооборудования, повреждённого ночной грозой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В СИЗО в Забайкалье снимали на видео происходящее в туалете
В СИЗО в Забайкалье снимали на видео происходящее в туалете
Происшествия, 03.07.2019
Европейский суд по правам человека признал это незаконным
В Иркутске сгорели склады хлебозавода
В Иркутске сгорели склады хлебозавода
Происшествия, 03.07.2019
Предположительно, он случился из-за грозы
Годовалая девочка выпала из окна в Иркутской области
Годовалая девочка выпала из окна в Иркутской области
Происшествия, 03.07.2019
Отец вышел из комнаты с открытым окном, оставив там дочь
При наводнении в Иркутской области погибло 18 человек
При наводнении в Иркутской области погибло 18 человек
Происшествия, 03.07.2019
Учёные назвали возможные причины сильнейшего наводнения в Иркутской области
В Забайкалье инспекторы ДПС повезли отравившегося ребёнка в больницу
В Забайкалье инспекторы ДПС повезли отравившегося ребёнка в больницу
Происшествия, 03.07.2019
Ребёнка отвезли на служебной машине с включенными мигалками
На Байкале напротив Провала произошло землетрясение
На Байкале напротив Провала произошло землетрясение
Происшествия, 03.07.2019
Туристы на Байкале почувствовали подземный толчок
В Иркутской области задержали крупного начальника ветеринарии: видео
В Иркутской области задержали крупного начальника ветеринарии: видео
Происшествия, 03.07.2019
Он подозревается в получении взятки и служебном подлоге
Житель Иркутской области спрятал золота на пять миллионов
Житель Иркутской области спрятал золота на пять миллионов
Происшествия, 03.07.2019
Житель Бодайбо признан виновным в покушении на кражу золота
На Бурятию вновь обрушатся ливни
На Бурятию вновь обрушатся ливни
Происшествия, 03.07.2019
В Бурятии передали штормовое предупреждение
Огнеборцев Бурятии поблагодарили за тушение крупного пожара на Мясокомбинате
Огнеборцев Бурятии поблагодарили за тушение крупного пожара на Мясокомбинате
Происшествия, 03.07.2019
Пожар длился несколько дней на неэксплуатируемой территории «Бурятмяспрома»
Забайкалец, угрожая ножом, ограбил отдыхавшего
Забайкалец, угрожая ножом, ограбил отдыхавшего
Происшествия, 03.07.2019
Конфликт произошёл на берегу реки
Житель Бурятии нанял сельчанина для незаконной рубки лиственниц
Житель Бурятии нанял сельчанина для незаконной рубки лиственниц
Происшествия, 03.07.2019
Нанятый вальщик леса был уверен, что рубкой он занимается легально
В Бурятии «чёрных лесорубов» нашли по следам грузовика
В Бурятии «чёрных лесорубов» нашли по следам грузовика
Происшествия, 03.07.2019
Нарушители лишились трактора и грузовика
В Бурятии водитель вёз 1,3 кг марихуаны
В Бурятии водитель вёз 1,3 кг марихуаны
Происшествия, 03.07.2019
Владелец «травки» отказался от прохождения медосвидетельствования

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^