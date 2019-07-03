В Иркутске сгорели склады хлебозавода

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Предположительно, он случился из-за грозы



В ночь на 3 июля огнеборцы Иркутска ликвидировали крупное возгорание на кровле складских помещений в микрорайоне Жилкино.



Сообщение о пожаре на промышленном объекте поступило на пульт диспетчера пожарной охраны около двух часов ночи. Очевидцы сообщили, что горят склады хлебозавода.



По повышенному номеру сложности на вызов выдвинулись подразделения иркутского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия огнеборцев пламенем была охвачена шиферная кровля кирпичного здания на площади около 1000 квадратных метров.



Существовала угроза перехода огня на соседнее строение мельницы, пристроенной вплотную к складу.



- Здание не было оборудовано пожарной сигнализацией, поэтому обнаружено возгорание было поздно, когда огонь уже успел распространиться на площадь всей кровли. Часть сил и средств была брошена на защиту мельницы, другие расчёты ликвидировали пожар на крыше склада, - отметил руководитель тушения пожара начальник Иркутского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Залозный.



Всего на тушении пожара было задействовано 38 человек и 13 единиц техники. Ликвидировать возгорание огнеборцам удалось к 5 утра. Использовались 3 пожарных гидранта и пожарный водоём, прокладывались 4 магистральные линии, применялся маяк спасателя и светодиодный трос.



В результате пожара складское помещение повреждено на площади 1000 квадратных метров, произошло обрушение кровли, от высокой температуры пострадало лакокрасочное покрытие автомобиля, находящего рядом с горящим складом. Погибших и пострадавших нет.



На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. По предварительным данным, пожар мог возникнуть вследствие неисправности электрооборудования, повреждённого ночной грозой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



