В Улан-Удэ отец четырёх детей отправился в колонию

Он «обчищал» квартиры знакомых
В законную силу обвинительный приговор Советского районного суда Улан-Удэ в отношении ранее неоднократно судимого за преступления против собственности 23-летнего горожанина.
В марте этого года он украл в чужом доме процессор марки «DNS» и норковую шубу. Ущерб составил 161 тысячу рублей.
Кроме того, в апреле 2018 года, находясь в квартире у своих знакомых, убедившись, что они за ним не наблюдают, украл 3 тысячи рублей и бытовую технику на 59 тысяч рублей.
В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью. Он ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства.
По обоим эпизодам суд квалифицировал по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кража. При назначении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства: кроме того, что парень признал свою вину, у него на иждивении 4 детей, сам он болен, помогает своим и родственникам сожительницы. Также суд учёл трудную жизненную ситуацию и желание в полном объёме возместить ущерб потерпевшим. Отягчающим наказание обстоятельством стал рецидив преступлений.
Суд приговорил его к 2 годам 8 месяцам колонии строгого режима.
Кроме того, он возместил материальный ущерб на общую сумму около 190 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
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Происшествия, Фото:
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