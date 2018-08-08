В Забайкалье женщина обманом присвоила материнский капитал

Она растратила деньги не по назначению, создав фиктивный договор займа



В Забайкалье 25-летняя мать двоих детей использовала материнский капитал не по назначению. Ещё осенью 2016 года она нашла для приобретения квартиру стоимостью 250 тысяч рублей. После чего заключила договор займа в максимальном размере средств материнского капитала 428 тысяч рублей.



Женщина предоставила необходимые документы для социальной выплаты и присвоила полученную разницу, причинив государству материальный ущерб в размере 178 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд. Санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде ареста сроком до 4 месяцев, сообщает прокуратура Забайкальского края.

