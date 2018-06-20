Он пытался подкупить транспортного полицейского
Мировой суд в Куйтунском районе Иркутской области рассмотрел уголовное дело гражданина Узбекистана. Он признан виновным в покушение на дачу взятки до 10 тысяч рублей.
Сотрудники транспортной полиции в пассажирском поезде «Владивосток-Москва» выявили мужчину, нарушившего миграционное законодательств. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, он попытался дать 1,5 тысячи рублей взятки полицейскому, составлявшему протокол на него.
Сотрудник полиции от взятки отказался.
Мировой суд назначил иностранному гражданину штрафа 5 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Житель Узбекистана осуждён в Иркутской области за взятку
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