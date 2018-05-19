Мужчина находится в больнице
Накануне полицейским Якутска медики сообщили, что к ним доставлен мужчина с ножевыми ранениями.
Как выяснилось, живущие вместе брат и сестра распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора. Не сумев отстоять свою точку зрения, сестра в порыве ярости схватила кухонный нож и три раза ударила своего брата в область грудной клетки.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по республике Саха (Якутия).
Полицейские обращают внимание на то, что большинство «бытовых» преступлений совершается в алкогольном опьянении. И чаще жертвами становятся близкие люди.
Якутянка в пьяной ссоре едва не убила брата
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