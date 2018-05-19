Якутянка в пьяной ссоре едва не убила брата

Мужчина находится в больнице



Накануне полицейским Якутска медики сообщили, что к ним доставлен мужчина с ножевыми ранениями.



Как выяснилось, живущие вместе брат и сестра распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора. Не сумев отстоять свою точку зрения, сестра в порыве ярости схватила кухонный нож и три раза ударила своего брата в область грудной клетки.



За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по республике Саха (Якутия).



Полицейские обращают внимание на то, что большинство «бытовых» преступлений совершается в алкогольном опьянении. И чаще жертвами становятся близкие люди.

