На Забайкальской железной дороге частично восстановлено движение после схода 16 вагонов

26 декабря в 17:32 восстановлено движение по первому пути перегона Бада – Жипхеген Читинского региона Забайкальской железной дороги



Пассажиры задержанных поездов № 19 Пекин – Москва, № 7 Владивосток – Новосибирск, № 100 Москва – Владивосток, № 322 Иркутск – Забайкальск и № 99 Владивосток – Москва отправлены по маршрутам следования.



В период задержки поездов было организовано бесплатное питание для пассажиров в подвижном составе. В вагонах поддерживался оптимальный температурный режим.



Изменения в графике движения поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00. Звонок бесплатный.



Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются.



Напомним, 26 декабря в 04:47 по местному времени произошел сход 16 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону было приостановлено. К месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Хилок, Чита и Улан-Удэ.



Координацию работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации осуществляет оперативный штаб ОАО «РЖД». Причины происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба ВСЖД.

