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На Забайкальской железной дороге частично восстановлено движение после схода 16 вагонов

Происшествия,  26.12.2017 19:25
26 декабря в 17:32 восстановлено движение по первому пути перегона Бада – Жипхеген Читинского региона Забайкальской железной дороги

Пассажиры задержанных поездов № 19 Пекин – Москва, № 7 Владивосток – Новосибирск, № 100 Москва – Владивосток, № 322 Иркутск – Забайкальск и № 99 Владивосток – Москва отправлены по маршрутам следования.

В период задержки поездов было организовано бесплатное питание для пассажиров в подвижном составе. В вагонах поддерживался оптимальный температурный режим.

Изменения в графике движения поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00. Звонок бесплатный.

Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются.

Напомним, 26 декабря в 04:47 по местному времени произошел сход 16 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону было приостановлено. К месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Хилок, Чита и Улан-Удэ.

Координацию работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации осуществляет оперативный штаб ОАО «РЖД». Причины происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба ВСЖД.
ВСЖД
 
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