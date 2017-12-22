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Начальник Бурятской таможни провёл личный приём
Власть, 22.12.2017 17:26
Начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев провёл личный приём граждан в приемной президента
Все обратившиеся со своими проблемами получили необходимые разъяснения, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
Один из вопросов касался возврата товара, приобретённого в интернет-магазине. Гражданку интересовало, подлежит ли таможенной пошлине возвращаемый товар, отправление которого будет Почтой России.
Андрей Полетаев пояснил, что вывоз товаров для личного пользования путём направления международного почтового отправления осуществляется с освобождением от уплаты таможенных платежей, так как в данном случае, этот товар относится к категории «Товары для личного пользования».
Другую посетительницу интересовали запреты и ограничения на вывоз за границу отдельной категории товаров, в частности осетровой икры в качестве подарка родственникам.
Гражданке было разъяснено, что соглашением между правительствами России, Белоруссии и Казахстана закреплено, что к товарам для личного пользования, перемещаемым через таможенную границу, не применяются меры нетарифного и технического регулирования, но существуют ограничения в отношении отдельных видов товара. В частности это касается икры осетровых рыб. Так, без уплаты таможенной пошлины можно вывезти заграницу не более 250 граммов икры.
Cтудентке, желающей пройти учебную практику в Бурятской таможне, Андрей Полетаев рассказал, что в таможне существует порядок и возможность прохождения практики студентов ВУЗов. Учебная, производственная, включая преддипломную, практика проводится на основе договора между Бурятской таможней и высшими учебными заведениями, имеющими государственную аккредитацию.
Кроме этого, начальник таможни рекомендовал всем участникам встречи, при возникновении вопросов о порядке таможенного оформления, обращаться за консультацией в правовой отдел Бурятской таможни, напомнив, что данная государственная услуга предоставляется бесплатно.
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