24 Декабря

23 Декабря

22 Декабря

Популярное

Начальник Бурятской таможни провёл личный приём

Начальник Бурятской таможни провёл личный приём
Власть,  22.12.2017 17:26
Начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев провёл личный приём граждан в приемной президента

Все обратившиеся со своими проблемами получили необходимые разъяснения, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Один из вопросов касался возврата товара, приобретённого в интернет-магазине. Гражданку интересовало, подлежит ли таможенной пошлине возвращаемый товар, отправление которого будет Почтой России.

Андрей Полетаев пояснил, что вывоз товаров для личного пользования путём направления международного почтового отправления осуществляется с освобождением от уплаты таможенных платежей, так как в данном случае, этот товар относится к категории «Товары для личного пользования».

Другую посетительницу интересовали запреты и ограничения на вывоз за границу отдельной категории товаров, в частности осетровой икры в качестве подарка родственникам.

Гражданке было разъяснено, что соглашением между правительствами России, Белоруссии и Казахстана закреплено, что к товарам для личного пользования, перемещаемым через таможенную границу, не применяются меры нетарифного и технического регулирования, но существуют ограничения в отношении отдельных видов товара. В частности это касается икры осетровых рыб. Так, без уплаты таможенной пошлины можно вывезти заграницу не более 250 граммов икры.

Cтудентке, желающей пройти учебную практику в Бурятской таможне, Андрей Полетаев рассказал, что в таможне существует порядок и возможность прохождения практики студентов ВУЗов. Учебная, производственная, включая преддипломную, практика проводится на основе договора между Бурятской таможней и высшими учебными заведениями, имеющими государственную аккредитацию.

Кроме этого, начальник таможни рекомендовал всем участникам встречи, при возникновении вопросов о порядке таможенного оформления, обращаться за консультацией в правовой отдел Бурятской таможни, напомнив, что данная государственная услуга предоставляется бесплатно. 
Таможня
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Экс-зампреду Бурятии пророчат отставку из правительства Карелии
Власть, 24.12.2017
Новый первый вице-премьер может появиться в Карелии в начале следующего года
Начальник Бурятской таможни провёл личный приём
Начальник Бурятской таможни провёл личный приём
Власть, 22.12.2017
Начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев провёл личный приём граждан в приемной президента
Тянувшего волынку начальника РУО в Бурятии оштрафовали
Власть, 22.12.2017
Чиновник вовремя не ответил на обращения гражданина
Мэрия Улан-Удэ незаконно изменила срок контракта по очистным на год
Власть, 22.12.2017
Прокуратура выявила ненадлежащую организацию торгов
Бюджетные учреждения района Бурятии нарушали правила закупок
Власть, 22.12.2017
Прокуратура выявила нарушения у Муйской центральной районной больницы и городской  библиотеки
В Тункинском районе разгорается очередной политический скандал
В Тункинском районе разгорается очередной политический скандал
Власть, 22.12.2017
Кандидата в главы приграничного посёлка незаконно исключили из выборной гонки
В Бурятии глава села раздарил земли на 6 миллионов
В Бурятии глава села раздарил земли на 6 миллионов
Власть, 22.12.2017
Землю глава села незаконно раздал предпринимателям
Правительство России просят продлить ФЦП по охране Байкала на пять лет
Власть, 21.12.2017
Власти Иркутской области обратились в правительство РФ с просьбой продлить федеральную целевую программу (ФЦП) по охране озера Байкал на 5 лет - до 2025 года, сообщил ТАСС в четверг губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Главе омского СКР прочат перевод в Бурятию
Власть, 21.12.2017
Руководитель следственного управления СКР по Омской области Андрей Кондин написал заявление об отставке, сообщает «БК55» со ссылкой на собственные источники
Зампред Верховного суда Бурятии не смог вернуть свой пост
Зампред Верховного суда Бурятии не смог вернуть свой пост
Власть, 21.12.2017
Конфликт в руководстве Верховного суда Бурятии достиг таких масштабов, что в нем пришлось разбираться ВККС. Разногласия между главой суда и её заместителем разгорелись из-за громкого процесса над Ильшатом Ивановым
Депутат возмутился «засекреченностью» данных мэрии по «маршруткам» в Чите
Власть, 21.12.2017
Депутат гордумы Читы Александр Щебеньков на заседании комитета ЖКХ и транспорта 21 декабря возмутился «засекреченностью» данных мэрии по количеству выданных перевозчикам маршрутных карт на регулярные перевозки, сообщает ИА «Чита.Ру»
Прокуратура выставила «неуд» работе мэрии Улан-Удэ по очистке снега
Прокуратура выставила «неуд» работе мэрии Улан-Удэ по очистке снега
Власть, 21.12.2017
Сити-менеджеру Улан-Удэ внесено представление от прокуратуры, которая завершила проверку по очистке снега в города
В мэрии Улан-Удэ прокомментировали информацию о кучах снега возле дома Голкова
В мэрии Улан-Удэ прокомментировали информацию о кучах снега возле дома Голкова
Власть, 21.12.2017
В администрации города также пояснили случай со штрафом за уборку снега
Должность, освобождённая женой экс-прокурора Бурятии, больше не пустует
Должность, освобождённая женой экс-прокурора Бурятии, больше не пустует
Власть, 21.12.2017
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении
Зандра Сангадиев покинул пост советника главы Бурятии
Зандра Сангадиев покинул пост советника главы Бурятии
Власть, 21.12.2017
Как стало известно «Байкал-Daily», Зандра Сангадиев ушёл с поста по собственному желанию

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^