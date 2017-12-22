Начальник Бурятской таможни провёл личный приём

Начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев провёл личный приём граждан в приемной президента



Все обратившиеся со своими проблемами получили необходимые разъяснения, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



Один из вопросов касался возврата товара, приобретённого в интернет-магазине. Гражданку интересовало, подлежит ли таможенной пошлине возвращаемый товар, отправление которого будет Почтой России.



Андрей Полетаев пояснил, что вывоз товаров для личного пользования путём направления международного почтового отправления осуществляется с освобождением от уплаты таможенных платежей, так как в данном случае, этот товар относится к категории «Товары для личного пользования».



Другую посетительницу интересовали запреты и ограничения на вывоз за границу отдельной категории товаров, в частности осетровой икры в качестве подарка родственникам.



Гражданке было разъяснено, что соглашением между правительствами России, Белоруссии и Казахстана закреплено, что к товарам для личного пользования, перемещаемым через таможенную границу, не применяются меры нетарифного и технического регулирования, но существуют ограничения в отношении отдельных видов товара. В частности это касается икры осетровых рыб. Так, без уплаты таможенной пошлины можно вывезти заграницу не более 250 граммов икры.



Cтудентке, желающей пройти учебную практику в Бурятской таможне, Андрей Полетаев рассказал, что в таможне существует порядок и возможность прохождения практики студентов ВУЗов. Учебная, производственная, включая преддипломную, практика проводится на основе договора между Бурятской таможней и высшими учебными заведениями, имеющими государственную аккредитацию.



Кроме этого, начальник таможни рекомендовал всем участникам встречи, при возникновении вопросов о порядке таможенного оформления, обращаться за консультацией в правовой отдел Бурятской таможни, напомнив, что данная государственная услуга предоставляется бесплатно.

