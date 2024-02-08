Он уступил только серебряному призёру Олимпийских Игр
7 февраля в Ижевске стартовал чемпионат России по пулевой стрельбе. В первый соревновательный день серебряную медаль завоевал спортсмен из Бурятии, кандидат в мастера спорта Тамир Гармаев.
Он стал призёром в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров». Борьба в финале оказалась упорной.
- Тамир не спасовал и занял второе место, проиграв только заслуженному мастеру спорта, серебряному призёру Олимпийских игр в Токио Артёму Черноусову, - рассказал «Байкал-Dailу» тренер Тамира Бадмаева Александр Степанов.
На третью ступень пьедестала почёта поднялся мастер спорта международного класса из Московской области Антон Аристархов.
Тамир Бадмаев тренируется в РСШОР.
Спортсмен из Бурятии завоевал серебро на чемпионате России по пулевой стрельбе
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