В Бурятии определены лучшие ЗОЖ-коллективы

Общество, Фото: ЦОЗиМП РБ

Завершился республиканский конкурс программ укрепления здоровья на рабочем месте



В Бурятии состоялся финал первого республиканского конкурса на лучшую корпоративную программу укрепления здоровья на рабочем месте. В доме культуры им. А.П. Вагжанова в Улан-Удэ за призовые места боролись 9 организаций – победители отраслевых этапов среди организаций образования, здравоохранения и государственных учреждений и общественного обслуживания.



Напомним, что всего в конкурсе приняли участие 57 организаций с различных районов республики. На протяжении всего года проводились различные мероприятия по укреплению здоровья. Это и спортивные мероприятия, и психологические тренинги, и мастер-классы по питанию, а также лекции по профилактике заболеваний.



- Наряду с этим обустраивались комнаты, места для психоэмоциональной разгрузки, обеденные зоны, создавались условия для борьбы с вредными привычками и занятий физической активностью, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.



В финале команды постарались не только раскрыть свои корпоративные программы, но и продемонстрировали творческие номера. По итогам победителями конкурса были признаны:

Первое место — коллектив детской республиканской клинической больницы МЗ РБ;

Второе место – Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;

Третье место – Кижингинский центр детского творчества».



Специальными номинациями отмечены:

- «Лучший руководитель организации по реализации корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте» - детский сад №58 «Золушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ и Телембинская средняя общеобразовательная школа»;

- «Лучшая вовлеченность коллектива в корпоративные программы укрепления здоровья» - республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый»;

- «Лучший анализ результативности корпоративных программ укрепления здоровья» - городская поликлиника №6 города Улан-Удэ;

- «Самый сплочённый коллектив» - Окинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;

- «Креативные подходы в популяризации ЗОЖ» - Мухоршибирская ЦРБ.



Торжественная церемония награждения пройдёт на заседании правительственной комиссии по формированию ЗОЖ под председательством зампреда правительства РБ, министра здравоохранения РБ Евгении Лудуповой. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ со ссылкой на центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ.



