В Бурятии определены лучшие ЗОЖ-коллективы

Завершился республиканский конкурс программ укрепления здоровья на рабочем месте
В Бурятии состоялся финал первого республиканского конкурса на лучшую корпоративную программу укрепления здоровья на рабочем месте. В доме культуры им. А.П. Вагжанова в Улан-Удэ за призовые места боролись 9 организаций – победители отраслевых этапов среди организаций образования, здравоохранения и государственных учреждений и общественного обслуживания.
Напомним, что всего в конкурсе приняли участие 57 организаций с различных районов республики. На протяжении всего года проводились различные мероприятия по укреплению здоровья. Это и спортивные мероприятия, и психологические тренинги, и мастер-классы по питанию, а также лекции по профилактике заболеваний.
- Наряду с этим обустраивались комнаты, места для психоэмоциональной разгрузки, обеденные зоны, создавались условия для борьбы с вредными привычками и занятий физической активностью, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
В финале команды постарались не только раскрыть свои корпоративные программы, но и продемонстрировали творческие номера. По итогам победителями конкурса были признаны:
Первое место — коллектив детской республиканской клинической больницы МЗ РБ;
Второе место – Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
Третье место – Кижингинский центр детского творчества».
Специальными номинациями отмечены:
- «Лучший руководитель организации по реализации корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте» - детский сад №58 «Золушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ и Телембинская средняя общеобразовательная школа»;
- «Лучшая вовлеченность коллектива в корпоративные программы укрепления здоровья» - республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый»;
- «Лучший анализ результативности корпоративных программ укрепления здоровья» - городская поликлиника №6 города Улан-Удэ;
- «Самый сплочённый коллектив» - Окинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
- «Креативные подходы в популяризации ЗОЖ» - Мухоршибирская ЦРБ.
Торжественная церемония награждения пройдёт на заседании правительственной комиссии по формированию ЗОЖ под председательством зампреда правительства РБ, министра здравоохранения РБ Евгении Лудуповой. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ со ссылкой на центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ.
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