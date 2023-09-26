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Дом улан-удэнца через суд подключили к электроэнергии

Дом улан-удэнца через суд подключили к электроэнергии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В деле разбиралась прокуратура

В Улан-Удэ электросетевая организацией через суд подключила дом горожанина к электросетям, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В ноябре 2022 года житель бурятской столицы заключил договор с филиалом публичного акционерного общества «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» о технологическом присоединении дома к электрическим сетям.

В нарушение условий договора в предусмотренный шестимесячный срок подключение не произведено.

Прокурор Железнодорожного района в интересах заявителя обратился в суд с исковым заявлением о возложении на ресурсоснабжающую организацию обязанности исполнить договор о присоединении к электрическим сетям, взыскании неустойки и морального вреда.

Суд удовлетворил иск и дом подключили к электроэнергии.
суд прокуратура электроснабжение

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