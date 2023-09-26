В деле разбиралась прокуратура
В Улан-Удэ электросетевая организацией через суд подключила дом горожанина к электросетям, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В ноябре 2022 года житель бурятской столицы заключил договор с филиалом публичного акционерного общества «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» о технологическом присоединении дома к электрическим сетям.
В нарушение условий договора в предусмотренный шестимесячный срок подключение не произведено.
Прокурор Железнодорожного района в интересах заявителя обратился в суд с исковым заявлением о возложении на ресурсоснабжающую организацию обязанности исполнить договор о присоединении к электрическим сетям, взыскании неустойки и морального вреда.
Суд удовлетворил иск и дом подключили к электроэнергии.
Дом улан-удэнца через суд подключили к электроэнергии
Общество, Фото:
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