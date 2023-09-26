Мужчина оставил документ в поезде
Житель Омской области поблагодарил транспортных полицейских Иркутской области за неравнодушие и профессионализм. В адрес руководства Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте он написал благодарственное письмо.
В августе в онлайн-приёмную обратился мужчина и рассказал, что во время путешествия в поезде оставил свой паспорт. С проблемой пассажир обратился в линейный отдел полиции на станции Гидростроитель Восточно-Сибирской железной дороги.
В результате грамотно спланированных действий оперуполномоченного группы уголовного розыска Сергея Давидовского в кратчайшие сроки документ был найден и доставлен заявителю.
- Хочу выразить благодарность сотрудникам линейного отдела полиции за неравнодушие и профессионализм, - написал в сообщении заявитель.
Приказом начальника Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте сотрудник линейного отдела на станции Гидростроитель Сергей Давидовский поощрён денежной премией, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Омич поблагодарил транспортных полицейских Иркутской области за найденный паспорт
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