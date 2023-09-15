За лето в регионе было зарегистрировано более 6300 новорождённых
В Иркутской области служба ЗАГС зарегистрировала девочку с необычным именем – Осень.
- Значение имени Осень – рождённая осенью, это время, когда природа меняется, имя символизирует зрелость и жизненный опыт. Его носят люди, обладающие нестандартным мышлением и стремлением к гармонии с природой, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Всего за летний период 2023 года на территории Иркутской области было зарегистрировано 6308 актовых записей о рождении, из них мальчиков –3207, девочек – 3101.
В Иркутской области родилась девочка по имени Осень
Общество, Фото:
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