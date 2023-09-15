В Иркутске пройдёт парад российского студенчества

В связи с мероприятием в городе ограничат движение автомобилей



16 сентября в Иркутске состоится парад российского студенчества. В традиционном праздничном шествии примут участие порядка 30 вузов и ссузов.



Сбор колонны начнётся с 11:00 в сквере имени Кирова. Она стартует в 13:00 и проследует до площади у дворца спорта «Труд». Запланированы торжественная церемония посвящения первокурсников в студенты, концертная программа с выступлениями творческих коллективов, а также розыгрыши призов.



- Во время массового шествия студентов с 13:00 до 14:00 ограничат движение автомобилей по улицам Ленина (от Желябова до Дзержинского) и Желябова (от Сухэ-Батора до Ленина), - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.



Возрастное ограничение: 6+.



