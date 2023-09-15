15 сентября

14 сентября

Популярное

В Иркутске пройдёт парад российского студенчества

В Иркутске пройдёт парад российского студенчества
Общество,  Фото:pixabay.com
В связи с мероприятием в городе ограничат движение автомобилей

16 сентября в Иркутске состоится парад российского студенчества. В традиционном праздничном шествии примут участие порядка 30 вузов и ссузов.

Сбор колонны начнётся с 11:00 в сквере имени Кирова. Она стартует в 13:00 и проследует до площади у дворца спорта «Труд». Запланированы торжественная церемония посвящения первокурсников в студенты, концертная программа с выступлениями творческих коллективов, а также розыгрыши призов.

- Во время массового шествия студентов с 13:00 до 14:00 ограничат движение автомобилей по улицам Ленина (от Желябова до Дзержинского) и Желябова (от Сухэ-Батора до Ленина), - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Возрастное ограничение: 6+.

Иркутская область парад вузы студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии предоставят гранты молодым предпринимателям
В Бурятии предоставят гранты молодым предпринимателям
Общество, 15.09.2023
Объявлено о приёме заявок на участие в конкурсе грантов
Три дня рождения детей в один день отмечает семья из Забайкалья
Три дня рождения детей в один день отмечает семья из Забайкалья
Общество, 15.09.2023
В Балейском районе родились мальчики-двойняшки
Селенга в столице Бурятии остаётся очень опасной
Селенга в столице Бурятии остаётся очень опасной
Общество, 15.09.2023
Улан-удэнцам не советуют даже приближаться к ней

В Иркутской области родилась девочка по имени Осень
В Иркутской области родилась девочка по имени Осень
Общество, 15.09.2023
За лето в регионе было зарегистрировано более 6300 новорождённых
В Бурятии подвели итоги конкурсов старообрядческого фестиваля
В Бурятии подвели итоги конкурсов старообрядческого фестиваля
Общество, 15.09.2023
Семейские коллективы готовятся к фестивалю «Путь Аввакума»
Монголия соединяет пограничные пункты железными дорогами
Монголия соединяет пограничные пункты железными дорогами
Общество, 15.09.2023
Одну из новых линий введут в эксплуатацию в следующем квартале
В Иркутской области супруги отпраздновали 70-летие семьи
В Иркутской области супруги отпраздновали 70-летие семьи
Общество, 15.09.2023
Чета из Ангарска отметила «благодатную свадьбу»
В Бурятии ремонт региональной дороги отстаёт от графика на 3 месяца
В Бурятии ремонт региональной дороги отстаёт от графика на 3 месяца
Общество, 15.09.2023
Работы на объекте должны были завершить в 2026 году
В Бурятии возрождают литературное объединение «Баргузин»
В Бурятии возрождают литературное объединение «Баргузин»
Общество, 15.09.2023
Литобъединение работало в республике с середины 60-х до начала 90-х годов прошлого века
На Байкале исследовали глубоководную фауну озера
На Байкале исследовали глубоководную фауну озера
Общество, 15.09.2023
Учёные изучали рачков-бокоплавов и абиссальные виды рыб
Шахматист из Бурятии стал победителем кубка ВЭФ-2023
Шахматист из Бурятии стал победителем кубка ВЭФ-2023
Общество, 15.09.2023
Также за республикой – «серебро» в рапиде
В Бурятии изменится график работы четырёх музеев
В Бурятии изменится график работы четырёх музеев
Общество, 15.09.2023
Учреждения перейдут на зимнее расписание
Школьники Бурятии присоединились к профориентационному марафону
Школьники Бурятии присоединились к профориентационному марафону
Общество, 15.09.2023
Марафон «Россия – мои горизонты» проходил в онлайн-режиме
В заказнике в Бурятии установили режим тишины
В заказнике в Бурятии установили режим тишины
Общество, 15.09.2023
Наблюдать за птичками можно со смотровых площадок
В Улан-Удэ построят новое шестиэтажное здание Верховного суда
В Улан-Удэ построят новое шестиэтажное здание Верховного суда
Общество, 15.09.2023
Строительство обойдётся почти в 3 миллиарда рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^