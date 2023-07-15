Бурятия принимает участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России»

- В первую очередь мы представляем родную республику и рады иметь возможность познакомить столицу с нашу чудесными традиционными блюдами, — отметил один из участников мероприятия, представитель Бурятии.



Почти всю продукцию повара готовят прямо на месте. Самыми популярными среди гостей неизменно остаются буузы, хушууры и облепиховый морс. Полюбился москвичам и необычный десерт из черёмухи, творога и сливок - холисо.



В 2020 году бурятские буузы стали победителями в самой широкой номинации «Нас выбирают». Облепиха Бурятии вошла в топ-10 в одной из самых громких номинаций «Попробуй, полюбишь», а «Чай бурятских знахарей», являющийся одним из гастрономических брендов Бурятии, вошёл в шорт-лист в номинации «Загляните на огонёк».





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В Москве проходит фестиваль «Вкусы России», на котором представлены 75 регионов. В этом году традиционные блюда бурятской кухни и бренды республики можно найти на Манежной площади. Бурятию представляют сладости из кедровых орехов, тушёнка, байкальская смолка, облепиха, байкальская природная вода и буузы из боргойского мяса.В программу фестиваля также включены концерты, театральные представления и творческие занятия. 7 и 14 июля гости мероприятия смогли ознакомиться с процессом приготовления и историей бурятских бууз.