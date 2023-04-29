В международном турнире на призы главы Бурятии примут участие сильнейшие борцы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Призовой фонд престижного турнира составит 3,2 млн рублей



29-30 апреля в Физкультурно-спортивном комплекс пройдёт XXV международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open – 2023» на призы главы Бурятии Алексея Цыденова.



На коврах сойдутся спортсмены из 14 стран: Россия, Кыргызстан, Монголия, Белоруссия, Армения, Македония, Марокко, Молдова, Азербайджан, Казахстан, Индия, Турция, Корея, Таджикистан.



Всего на ковры выйдут 228 спортсменов. Они разыграют медали в 10 весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг.



Сборную Бурятии представят более 50 сильнейших борцов. Среди них Евгений Жербаев, Алдар Бальжинимаев, Жаргал Дамдинов, Даша Шарастепанов, Булат Батоев, братья Баяндуевы, Тумэн Бодиев, Илья Жибалов и многие другие.



Бурятские и якутские борцы начали совместно готовиться к турниру ещё с 10 апреля.



- Соберутся множество призёров чемпионатов мира, Азии, Европы и Африки. Самая представительная делегация по численности - команда Монголии. Их насчитывается свыше 40 борцов и 13 тренеров. Хочется отметить, что национальная сборная Республики Беларусь выбрала наш турнир в качестве альтернативы чемпионату Европы. Они приехали с двумя сильнейшими составами, - рассказал «Байкал-Daily» вице-президент Федерации спортивной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.



29 апреля с 11:00 начнутся предварительные встречи. Торжественная церемония открытия состоится в 17:00. Первый день соревнований завершится полуфинальными поединками во всех категориях.



В воскресенье, 30 апреля, с 11 утра пройдут утешительные встречи. А после обеда в 15:00 состоятся финальные поединки, церемония закрытия и вручение призов.



Победители, призёры и тренеры победителей будут награждены медалями и денежными призами. Команда-победитель и призёры получат кубки и дипломы.



Призовой фонд турнира составит 3,2 млн рублей. На каждую весовую категорию выделено 320 тысяч рублей: 100 тысяч рублей за первое место, 70 тысяч за второе и 50 тысяч за третье. Тренеров победителей наградят 50 тысячами рублей.



Помимо этого, группа компаний «Титан» учредила специальные памятные ценные призы на следующие номинации в рамках турнира: «Лучший борец турнира», «Лучший иностранный борец» и «Приз зрительских симпатий».



Традиционно спонсорскую помощь оказал генеральный партнёр федерации по вольной борьбе Бурятии – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП). Предприятие регулярно осуществляет финансирование крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.



Вход бесплатный. В эти выходные улан-удэнцы и гости столицы республики могут посмотреть на поединки прославленных борцов.



Программа XXV международного турнира по вольной борьбе «Baikal Open-2023»:



28 апреля

10:00-19:00 — Аккредитация;

11:00-16:00 — Заседание мандатной комиссии;

16:00-16:30 — Заседание судейской коллегии и представителей команд;

17:00-18:00 — Жеребьёвка (все весовые категории);





29 апреля

08:00-08:30 — Взвешивание, все весовые категории;

11:00-Предварительные схватки;

17:00-Торжественная церемония открытия;

18:00-Полуфиналы;





30 апреля

08:00-08:15 — Второе взвешивание, все весовые категории;

11:00-Утешительные встречи;

15:00-Финалы.



Возрастное ограничение: 6+.

