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В Туве состоится археологический фестиваль «Мифы в камне»

В Туве состоится археологический фестиваль «Мифы в камне»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его примет в июне Чаа-Хольский район республики

Тува в этом году отметит два знаковых юбилея выдающихся учёных, внёсших неоценимый вклад в развитие археологической науки региона. Так, 22 апреля исполнится 90 лет со дня рождения первого археолога республики Монгуша Маннай-оола, а 13 июня 90-летний юбилей отметила бы Марианна Дэвлет – известный российский археолог, заслуженный деятель науки Тувы.

В честь этих дат в республике пройдёт ряд мероприятий, посвящённых учёным, их наследию и в целом - археологической науке Тувы. Одно из таковых – республиканский фестиваль «Мифы в камне». Гостей и участников события в июне будет принимать Чаа-Хольский район. Отмечается, что мероприятие задумывается с целью воспитания уважения к истории, культуре и традициям тувинского и других народов и сохранения культурного наследия.

Также фестиваль «Мифы в камне» будет приурочен к Году педагога и наставника в России и Году народной сплочённости в Туве. В его рамках планируется, в частности, научно-практическая конференция с участием школьников и молодёжи «Взгляд в прошлое. Изучение и сохранение памятников наскального искусства». Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

Справка

Монгуш Маннай-оол – кандидат исторических наук, заслуженный деятель науки Республики Тыва. Мировую известность получили раскопки памятника раннескифского времени - кургана Аржаан I, исследованного в 1971-1974 гг. под руководством Монгуша Маннай-оола и Михаила Грязнова. В 1960 -1980 гг. Маннай-оол возглавлял археологическую экспедицию ТНИИЯЛИ и внёс значительный вклад в археологическое изучение Тувы. Является автором около 180 научных трудов и монографий по археологии и этнографии Тувы.

Марианна Дэвлет – советский и российский археолог, доктор исторических наук, лауреат премии имени И. Е. Забелина. С 1969 по 1973 годы была начальником Тоджинской экспедиции в Туве, с 1974 -1990 годы - начальником отряда по изучению петроглифов Саяно-Тувинской экспедиции. Член-корреспондент Международного комитета по наскальному искусству при ICOMOS; член Советского комитета ИКОМОС (Международный совет по вопросам памятников и достопримечательных мест). Автор более 280 научных публикаций.

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