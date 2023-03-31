На Дальнем Востоке собираются упростить таможенные процедуры

Общество, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Заняться эти вопросом поручено таможенной службе



Вопросы совершенствования работы действующих пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, были рассмотрены на заседании совета округа, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.



На территории ДФО функционирует 59 пунктов пропуска. В 2022 году Дальний Восток, по данным ФТС России, фактически стал самой крупной зоной международных перевозок и перевалки товаров. Рост объёмов импорта составил более 50%. По оценкам Минэкономразвития России, прогноз грузопотока по всем транспортным коридорам России к 2030 году оценивается на уровне 678 млн тонн, из которых 383 млн тонн (57%) будет обеспечен восточным транспортным коридором.



В 2022 году через пункты пропуска в ДФО перевезено 257,2 млн тонн грузов (+7,5 % по сравнению с 2021 годом). За период с 1 января 2023 по 1 марта 2023 года прирост грузопотока по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил +22,5%. При этом показатель текущих мощностей дальневосточных пунктов пропуска составляет более 300 млн тонн. Это означает, что ещё имеются резервы пропускной способности. Вместе с тем, потребность резидентов преференциальных режимов и общая тенденция укрепления логистических цепочек на восточном направлении диктуют необходимость увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры и пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.



В России планомерно наращивается провозная способность Восточного полигона. По итогам 2023 года она должна достигнуть 173 млн тонн, а к концу 2024 – 180 млн тонн в соответствии с целевыми показателями второго этапа модернизации Восточного полигона. Утверждёнными дорожными картами международных транспортных коридоров установлен целевой показатель провозной способности Восточного полигона к 2030 году в 210 млн тонн.



85% грузопотока обеспечивает работа морских пунктов пропуска, и 14% груза оформляется через железнодорожные пункты пропуска. При этом наибольшие проблемы наблюдаются в автомобильных пункты пропуска. Хотя доля грузооборота через автомобильные пункты пропуска является незначительной, их работа играет важную роль в обеспечении приграничной торговли, а также деятельности резидентов ТОР и СПВ, в первую очередь, ориентированных на взаимодействие с КНР.



В рамках госпрограмм предусмотрена модернизация 26 пунктов пропуска в ДФО, три из которых уже завершены и открыты после реконструкции. Сейчас Минтрансом России осуществляется реконструкция 14 пунктов пропуска (со сроком до 2026 года), выполняются работы по текущему ремонту и дооснащению оборудованием. По оценке министерства, завершение указанных работ позволит увеличить их пропускную способность в объёме достаточном для обеспечения стабильной логистике на сухопутных участках государственной границы восточного направления. В качестве примера, можно привести автомобильный пункт пропуска Забайкальск, пропускная способность которого после реконструкции составит 1600 грузовых транспортных средств в сутки, что превышает текущий показатель более чем в пять раз. Особое значение имеет процесс синхронизации реконструкции пунктов пропуска со сроками мероприятий по развитию примыкающих к ним объектов автомобильной инфраструктуры и увеличению провозной способности железнодорожных путей.



- Сегодня значительная часть экспортного потенциала Российской Федерации развернулась на Дальний Восток, пошла в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но мы видим дефицит провозных мощностей. И, прежде всего, это связано с Восточным полигоном. Но также есть и недоработки по модернизации и строительству пунктов пропуска. Росгранстрой так достаточно уверенно говорит, что он выполнит работы в соответствии с утверждёнными графиками, и в течение ближайших полутора-двух лет вопросы, связанные со строительством и реконструкцией пунктов пропуска на Дальнем Востоке, будут решены, – заявил Юрий Трутнев.



По итогам обсуждения вице-премьер дал ряд поручений. Дано поручение ФТС России разработать и внести в правительство России предложения по упрощению таможенных процедур.

- Мы сегодня работаем медленнее, чем наши коллеги в Китае. В результате скапливаются очереди. Это сказывается на ритме внешнеэкономической деятельности. Я попросил таможенную службу такую работу провести и внести предложения, – пояснил Юрий Трутнев.



Минтрансу России совместно с ОАО «РЖД» и дальневосточными регионами поручено обеспечить синхронизацию мероприятий по реконструкции пунктов пропуска с планами развития транспортной инфраструктуры, в первую очередь автомобильной и железнодорожной. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



