Певица Таисия Повалий эмоционально извинилась перед улан-удэнцами

Её концерт в столице Бурятии отменили
На днях певица Таисия Повалий обратилась к поклонникам, в городах которых отменили её гастроли. В их число попал и Улан-Удэ. Также концерты не состоятся в соседних Иркутске, Братске и Чите.
- Я так долго ждала этот концертный тур. Ведь артист жив, только когда он на сцене, когда востребован и когда знает, что его песни нужны людям. И именно вы, мои дорогие зрители, вернули мне эту радость и вкус к жизни. Простите меня: в четыре города мы не доехали, хотя и знаю, что многие там меня ждали. Не волнуйтесь, я обязательно к вам приеду. Я – с вами. Я – с Россией, - написала певица в своём телеграм-канале.
В завершение она написала, что «всё обязательно будет!».
Как сообщал «Байкал-Daily», концерт Таисии Повалий «Особенные слова» (возрастное ограничение 12+) планировали провести 25 марта в улан-удэнском ресторане. Билеты на выступление продавали за 1500 рублей и выше.
По данным издания «Абзац», организаторы попросту не смогли распродать билеты - из 770 мест реализовали только 40.
Справка:
Таисия Повалий выделяется сильным и редким тембром голоса. В 1995 году Таисия выпустила свой первый альбом «Панно кохання» («Панно любви»). Уже год спустя певица получила звание заслуженной артистки Украины, а в 1997 году Повалий стала народной артисткой Украины (сейчас этого звания певица, работающая в России, уже лишена).
В последующие годы Таисия выпустила 14 альбомов и ряд хитов, благодаря которым о талантливой певице узнали далеко за пределами Украины – это «Просто Тая», «За тобой», «Достучаться до небес», «Между нами», «Чертополох», «Сладкий грех». Росту популярности способствовало её сотрудничество с Иосифом Кобзоном, Стасом Михайловым и Николаем Басковым.
За дуэт с последним она дважды становилась обладательницей премии «Золотой граммофон» – в 2005 и 2006 годах, за песни «Отпусти меня» и «Ты далеко». Изначально Таисия не хотела делить песню «Отпусти меня» с Басковым, ей казалось, что она будет лучше звучать в сольном исполнении. Однако в итоге дуэт стал одним из самых ярких хитов певицы, её визитной карточкой.
В 2012 году певица стала народной артисткой Ингушетии.
Певица Таисия Повалий эмоционально извинилась перед улан-удэнцами
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
24 марта начался приём предложений по кандидатурам
Победу одержала команда ВСГУТУ
В некоторых районах воздух прогреется до +13 градусов
Там сложилась очень опасная ситуация с хозяйскими псами
Там обнаружили настоящие залежи мусора
Люди в республике сегодня дотягивают в среднем до 69 лет
Спасатели советуют присесть и сгруппироваться
За год он передал музеям республики десятки уникальных экспонатов
Накануне они «отпраздновали» своё 85-летие
Тюльпаны, Чебурашки, ручьи на дорогах, ремонт крыш и внезапно крашеные заборы
Однако при этом в республике пообещали снег и порывистый ветер
Стал известен ещё один участник фестиваля в Ацагатской степи
Выбрасывать в канализацию можно только водорастворимую туалетную бумагу
Оно находится возле горы «Спящий Лев»
Старшеклассники примут участие в учебно-методических сборах