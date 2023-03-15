Концерт собирались провести в ресторане
В Улан-Удэ отменили концерт певицы Таисии Повалий. На официальных страницах певицы об этом не сказано ни слова, однако на сайте продаж билетов «Сибкасса» висит лаконичное объявление: «Мероприятие отменено».
Концерт под названием «Особенные слова» (возрастное ограничение 12+) планировали провести в ресторане «Баран на корове» 25 марта, стоимость билетов начиналась от 1500 рублей.
Улан-удэнские поклонники могли услышать полюбившиеся хиты такие как «Моё платье», «Мама», Одолжила», «Ты далеко» и другие.
Одним из первых билеты на её концерт приобрёл бурятский эстрадный певец Чингис Ли (Хандажапов). Он забронировал три билета в первый ряд, и сегодня, 15 марта, планировал их выкупить. По его мнению, отмена может быть связана с концертной площадкой.
- Я, когда увидел, что это будет в «Баран на корове», удивился очень сильно. Народная артистка и в ресторане. Это не то, - поделился мнением с «Байкал-Daily» Чингис Ли. – В других городах концерты состоятся, кроме Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ отменили концерт рок-певицы Дианы Арбениной. Её выступление планировали провести в ночном клубе. СМИ сообщили, что причиной стали технические требования: условия соответствуют тому, что планировалось показать зрителям, а плохо делать не захотели.
В Улан-Удэ отменили концерт Таисии Повалий
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