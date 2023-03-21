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СМИ узнали причину отмены концерта Таисии Повалий в Улан-Удэ

СМИ узнали причину отмены концерта Таисии Повалий в Улан-Удэ
Бизнес, 
Он не состоится из-за низкого спроса на билеты

На днях стало известно, что в столице Бурятии отменили концерт «Особенные слова» известной певицы Таисии Повалий (возрастное ограничение – 12+). Он должен был состояться в ближайшую субботу, 25 марта, в ресторане «Баран на корове». Билеты на выступление продавали за 1500 рублей и выше.

На официальных страницах исполнительницы в соцсетях об этом не было ни слова, однако на сайте «Сибкасса» появилось лаконичное объявление о том, что мероприятие отменили.

Причину – низкий спрос на билеты – узнало издание «Абзац». Организаторы просто не смогли обеспечить зрительскую массовость на концертах артистки в нескольких дальневосточных городах.

- Концерт отменился, потому что продали мало билетов – из 770 мест реализовали только 40. Вообще у нас 350-400 столиком, но организаторы решили продавать места стульями, – пояснили изданию представители заведения в Улан-Удэ, где и должна была выступить Повалий.

Такая же история – в соседней Чите. Концертный директор Таисии – Наталья Никлюдова – в свою очередь, заявила: отмена выступлений в городах Дальнего Востока никак не связана с позицией певицы. Ранее исполнительницу, поддержавшую специальную военную операцию и перебравшуюся в Россию, лишили звания народной артистки Украины.
концерт Украина

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