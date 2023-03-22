Бурятская певица представит в Чите новый альбом

Мэдэгма Доржиева выступит в столице Забайкалья



31 марта в Чите состоится юбилейная концертная программа (6+) эстрадной певицы, заслуженной артистки Бурятии Мэдэгмы Доржиевой. Она пройдёт на сцене большого концертного зала Забайкальской филармонии.



Певица представит забайкальской публике свои хиты, а также песни из нового альбома.



- Мэдэгма Доржиева старается передать связь поколений через своё многогранное творчество. В её репертуаре каждый найдёт что-то для себя: от старинных бурятских песен до современных клубных ритмов, от залихватских песен классиков буряткой музыки до арий из рок-оперы, - сообщает пресс-служба краевой филармонии.



Возрастное ограничение: 6+.

