Мэдэгма Доржиева выступит в столице Забайкалья
31 марта в Чите состоится юбилейная концертная программа (6+) эстрадной певицы, заслуженной артистки Бурятии Мэдэгмы Доржиевой. Она пройдёт на сцене большого концертного зала Забайкальской филармонии.
Певица представит забайкальской публике свои хиты, а также песни из нового альбома.
- Мэдэгма Доржиева старается передать связь поколений через своё многогранное творчество. В её репертуаре каждый найдёт что-то для себя: от старинных бурятских песен до современных клубных ритмов, от залихватских песен классиков буряткой музыки до арий из рок-оперы, - сообщает пресс-служба краевой филармонии.
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятская певица представит в Чите новый альбом
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