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В отдалённый район Бурятии привезли недостающий уголь

В отдалённый район Бурятии привезли недостающий уголь
Общество,  Фото:pixabay.com
Полученного угля хватит больше чем на неделю

На станцию Таксимо в Муйском районе Бурятии прибыл уголь, из-за нехватки которого ранее вводили режим повышенной готовности.

В группе «Муя-инфо. 24/7» сообщают, что прибыло 14 полувагонов - 974,950 тонн.

Для отопления на сутки требуется 120-160 тонн, в зависимости от температуры наружного воздуха. 14 полувагонов хватит примерно на 8 суток.

Для справки в «Муя-инфо» пояснили, что в одном полувагоне находится 66-70 тонн угля. Цена вагона угля 220-240 тысяч рублей, из них доставка железнодорожным транспортом обошлась в 50-54 тысячи рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Муйском районе перешли на режим экономии угля. Здесь ввели режим «Повышенная готовность» в связи с критической ситуацией с поставкой угля. ООО «Икибзяк» рекомендовано было понизить температуру теплоносителя на 5 градусов ниже норматива. 
уголь топливо отопление

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