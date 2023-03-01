На это планируется потратить 1,9 млн. рублей
В этом году в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии будет благоустроена общественная территория. На все работы из федерального бюджета было выделено почти 1,9 млн. рублей. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
- Вместо пустыря появится огороженная новая детская спортивная игровая площадка, на которой будет размещена современная спортивно-игровая зона с бесшовным покрытием из резиновой крошки с бетонным основанием. Там будут установлены ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца, волейбольные стойки, нанесены разметки. Также планируется установка трибун с пластиковыми сиденьями, теневой навес и ограждение, - сообщили в администрации района.
По словам сотрудников администрации, подрядчик уже был выбран, к работам организация приступит с 1 мая. Сначала будет проведена планировка территории, затем начнутся строительно-монтажные работы. Местные жители знают, что у них скоро появился спортивно-игровой объект, и ждут его с особым нетерпением.
- Каждая новая спортивная площадка, построенная в нашем районе, становится катализатором в деле популяризации здорового образа жизни, в вовлечении в занятия спортом людей всех возрастов, в воспитании подрастающего поколения. Спорт должен стать стилем жизни для каждого жителя района, – рассказал глава Тарбагатайского района Владимир Смолин.
Благодаря программе «1000 дворов» и национальному проекту «Жильё и городская среда» в Тарбагатайском районе с 2017 года удалось благоустроить 17 общественных территорий и 9 дворов.
Всего в Бурятии планируется в 2023 году благоустроить 84 новые площадки.
В селе Тарбагатайского района Бурятии построят новую игровую площадку
Общество, Фото:
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