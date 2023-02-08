Праздник был учреждён в 1999 году
8 февраля отмечается День российской науки. Праздник был учреждён указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».
Российская академия наук (РАН) была создана по распоряжению императора Петра I указом правительствующего Сената от 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года. Воссоздана указом президента РФ от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение России.
В советское время День науки отмечался в третье воскресенье апреля.
Ко Дню науки во многих учебных заведениях Бурятии пройдут мероприятия – игры, научные квизы, викторины, торжественные собрания.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня День науки отмечают во ВСГУТУ, а также в Бурятском научном центре СО РАН.
Сегодня отмечается День российской науки
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