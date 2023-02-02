В одном из вузов Бурятии пройдёт День российской науки





Возрастное ограничение 12+





Во ВСГУТУ состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню российской науки. Они пройдут в течение двух дней, 7 и 8 февраля, сообщается на сайте университета.- По традиции в День российской науки во ВСГУТУ проходят мероприятия, в ходе которых преподаватели, аспиранты и студенты нашего университета рассказывают о результатах своей научной работы, а также делятся друг с другом своим опытом и полезной информацией. Этот год не станет исключением. Мы приглашаем к участию всех, кто интересуется наукой, - сказал проректор ВСГУТУ по научной работе и инновациям Дмитрий Шалбуев.В программе Дня науки:- открытая научно-популярная лекция «СВЧ-волны. Народ против?»- встречи студентов и преподавателей с работодателями Республики Бурятия из IT-отрасли- семинар «Моя первая научная статья»- выставки научных достижений структурных подразделений ВСГУТУ- «Битва научных школ вуза»Для участия в нескольких мероприятиях требуется предварительная регистрация. В них могут принять участие все желающие - школьники, студенты, и интересующиеся наукой жители Бурятии.