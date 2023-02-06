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В Бурятии отметят День российской науки

В Бурятии отметят День российской науки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Торжественное собрание состоится 8 февраля

В Бурятии с конца января проходят мероприятия, приуроченные ко Дню российской науки. 8 февраля в Бурятском научном центре СО РАН состоится торжественное собрание, посвящённое Дню науки и столетию республики, с участием главы Бурятии (6+). Также будет презентовано юбилейное издание в двух томах, посвящённое юбилею региона.

В этот же день в Байкальском институте природопользования СО РАН пройдёт открытие и презентация молодёжной лаборатории физиологически активных веществ и фитоинжиниринга, созданной в рамках МНОЦ «Байкал» (16+). Мероприятие проходит по приглашениям. Также с 8 по 10 февраля здесь будет проведён день открытых дверей БИП СО РАН. Необходима предварительная запись. А с февраля по май запланирован цикл научно-популярных лекций «Занимательная наука» для школьников и студентов (6+). Необходима предварительная запись.

В геологическом институте имени Н. Л. Добрецова СО РАН 7 февраля состоится экскурсия в музей БНЦ СО РАН для молодых сотрудников, аспирантов и студентов (16+). В этот же день в институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН пройдёт научная сессия ИМБТ СО РАН, а также день открытых дверей для студентов Восточно-Сибирского государственного института культуры (16+). А в институте общей и экспериментальной биологии СО РАН будет проведено расширенное заседание учёного совета ИОЭБ СО РАН.

16 февраля в институте физического материаловедения СО РАН состоится XX конференция по фундаментальным и прикладным проблемам физики для молодых учёных, аспирантов и студентов в очном и дистанционном формате. Кроме этого, 28 февраля пройдёт научный семинар, посвящённый Дню российской науки. Об этом сообщает пресс-служба БНЦ.
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