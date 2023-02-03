В Бурятии удалось вырастить безнаркотическую коноплю

Её даже проверили в лаборатории судебной экспертизы



- Техническую коноплю в прошлом году возделывали в шести районах. Полученный хозяйствами урожай обследовали в лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции России. Содержание тетрагидроканнабинола в пределах нормы и не превышает 0,1%. Это подтверждает, что конопля не является наркотической.



В 2023-м хозяйства, по словам министра, произведут посев собственными семенами. Общая площадь технических культур составит свыше двух тысяч гектаров. «Продолжаем работу в этом направлении – это доработка технологий возделывания и изучение разных сортов», – подчеркнул Дареев.











Однако в 2022 году бурятским фермерам всё же удалось вырастить техническую коноплю без содержания наркотиков. Об этом сообщил 2 февраля на агрономическом совещании Минсельхозпрода Бурятии глава ведомства Галсан Дареев.