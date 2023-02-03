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В Бурятии удалось вырастить безнаркотическую коноплю

В Бурятии удалось вырастить безнаркотическую коноплю
Общество,  Фото:минсельхозпрод Бурятии
Её даже проверили в лаборатории судебной экспертизы

Эксперименты по выращиванию безнаркотической конопли в Бурятии начались десять лет назад. Ожидалось, что такая инновационная трава вытеснит с полей наркосодержащее растение. Однако первые эксперименты провалились, и их даже высмеяли на федеральном канале. 

Однако в 2022 году бурятским фермерам всё же удалось вырастить техническую коноплю без содержания наркотиков. Об этом сообщил 2 февраля на агрономическом совещании Минсельхозпрода Бурятии глава ведомства Галсан Дареев.
 
- Техническую коноплю в прошлом году  возделывали в шести районах. Полученный хозяйствами урожай обследовали в лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции России. Содержание тетрагидроканнабинола в пределах нормы и не превышает 0,1%. Это подтверждает, что конопля не является наркотической.
 
В 2023-м хозяйства, по словам министра, произведут посев собственными семенами. Общая площадь технических культур составит свыше двух тысяч гектаров. «Продолжаем работу в этом направлении – это доработка технологий возделывания и изучение разных сортов», – подчеркнул Дареев.

 

конопля сельское хозяйство

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