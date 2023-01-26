Бурятская лыжница успешно стартовала на чемпионате УрФО
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова завоевала первое золото в новом сезоне на чемпионате Уральского федерального округа в Тюмени. Соревнования начались 24 января.
Алиса Жамбалова победила в гонке на 10 км в классическом стиле, уверенно обогнав свою ближайшую соперницу на целую минуту. Серебро завоевала 18-летняя лыжница Наталья Крамаренко из Свердловской области, а третье место забрала Анастасия Клепикова из Ханто-Мансийского автономного округа.
Борьбу за медали чемпионата свыше 180 лыжников из шести регионов округа продолжат до 29 января, сообщили в минспорта Бурятии.
Алиса Жамбалова выступала на этих соревнованиях за сборную Тюменской области. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2022 года стало известно, что лыжница параллельно с Бурятией начнёт выступать за Тюменскую область. Условия тренировок и финансирование спортсменов там в разы выше, к тому же есть необходимая высокая конкуренция. В Бурятии в последние годы Алиса была единственной лыжницей, выступающей на самом высоком международном уровне, в том числе на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Лыжница Алиса Жамбалова одержала первую победу в новом сезоне
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