Надежда Сахьяновна проработала более 45 лет в лечебно-трудовой профилактории
Руководство улан-удэнской исправительной колонии-поселения №3 поздравило с 95-летним юбилеем труженицу тыла, вдову участника Великой Отечественной войны, ветерана уголовно-исполнительной системы Надежду Сахьяновну Асхаеву.
Со знаменательной датой юбиляршу приехали поздравить начальник колонии-поселения Жаргал Намсараев и председатель ветеранской организации учреждения Зоя Осудина.
Они вручили юбиляру памятный подарок и пожелали крепкого здоровья, любви и заботы со стороны родных и близких.
Надежда Сахьяновна проработала более 45 лет в должности старшей медсестры лечебно-трудового профилактория, на базе которого в 1999 году была создана колония-поселения №3, отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Жительница Улан-Удэ отметила 95-летний юбилей
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