Жительница Улан-Удэ отметила 95-летний юбилей

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Надежда Сахьяновна проработала более 45 лет в лечебно-трудовой профилактории



Руководство улан-удэнской исправительной колонии-поселения №3 поздравило с 95-летним юбилеем труженицу тыла, вдову участника Великой Отечественной войны, ветерана уголовно-исполнительной системы Надежду Сахьяновну Асхаеву.



Со знаменательной датой юбиляршу приехали поздравить начальник колонии-поселения Жаргал Намсараев и председатель ветеранской организации учреждения Зоя Осудина.



Они вручили юбиляру памятный подарок и пожелали крепкого здоровья, любви и заботы со стороны родных и близких.



Надежда Сахьяновна проработала более 45 лет в должности старшей медсестры лечебно-трудового профилактория, на базе которого в 1999 году была создана колония-поселения №3, отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



