В этномузее покажут выставку музея-заповедника А.С. Пушкина
С 18 января в Улан-Удэ будет работать новая выставка «Бабочки Пушкинского детства» из государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина. Она будет доступна в выставочной юрте этнографического музея народов Забайкалья. Выставка будет посвящена миру насекомых.
- Насекомых насчитывается более 1,5 млн видов. Это самый многочисленный класс мира животных. Насекомые играют важную роль в жизни человека и природе. Дневные бабочки являются прекрасным индикатором состояния природных биоценозов. Насекомые кормят нас. Пчёлы, шмели, бабочки, многие виды жуков опыляют цветки растений, а, как известно, плоды завязываются только из опылённых цветков. Мир насекомых можно сравнить с бесконечным космосом. И это, действительно, так. На выставке представлен лишь небольшой фрагмент этого космоса, захватывающе интересного научного поиска учёных, посвятивших свою жизнь изучению насекомых, - сообщает пресс-служба этномузея.
Выставка будет работать со среды по воскресенье, с 9:00 до 17:30.
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В Улан-Удэ представят выставку «Бабочки Пушкинского детства»
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