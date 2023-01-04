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Улан-удэнцы на праздниках замерзают в своих квартирах

Улан-удэнцы на праздниках замерзают в своих квартирах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, «Аноним 03»
В некоторых многоэтажках похолодало до 16°С

С наступлением нового года в Бурятии ударили сильные морозы. Вот уже несколько дней жители столицы и районов республики публикуют в соцсетях фотографии с уличными градусниками. На них видно, что столбик термометра кое-где добрался до отметки в -40°С.

Несколько таких снимков разместили в вайбер-чате микрорайона Забайкальский. «На улицу лучше не выходить», – заявили местные жители.




С усилением холодов за окном ощутимо похолодало и в квартирах. В местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили фото с комнатными термометрами и сообщили, что температура в зале в благоустроенном кирпичном доме опустилась до +18 градусов, а в кухне – до +16. Зато в другой многоэтажке из кирпича жара: +28°С.




Участники сообщества пишут, что в десять часов утра 4 января в 40-х кварталах за окном было 40 градусов ниже нуля. Некоторые интернет-пользователи посоветовали мёрзнущим жильцам благоустроенных квартир купить частный дом и топить печку.




Ранее в ряде районов задались вопросом, почему так разнятся данные о температуре воздуха в Интернете и на уличных термометрах, установленных на стенах домов. Как выяснилось, всё зависит от местоположения жилой постройки (в низине, верховье или в центре), её близости к водоёму (возле речки температура, к примеру, всегда ниже) и от ветра – возле высоток его меньше.

Температура на уличном градуснике и в Интернете часто не совпадает с данными синоптиков, потому лучше пользоваться информацией на основе данных Росгидромета, а не из Сети. В частности, это «бегущая» строка на местных телеканалах.

морозы

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