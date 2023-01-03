Полпред Путина в ДФО поздравил детей из Бурятии с Новым годом

Юрий Трутнев лично пообщался с несколькими семьями с Дальнего Востока





Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» (возрастное ограничение – 0+). Он исполнил мечты маленькой жительницы Санкт-Петербурга, мальчика из Донецкой народной республики и юных дальневосточников.Юрий Трутнев связался по телефону с семьями из Питера и Мариуполя, а также из Приморья, Еврейской АО, Бурятии, Амурской и Сахалинской областей, чтобы лично поздравить родителей и ребятишек с праздником.Акция «Ёлка желаний» проходит в России уже пятый раз. Её организатор – благотворительный фонд «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.