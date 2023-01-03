03 января

02 января

Популярное

Полпред Путина в ДФО поздравил детей из Бурятии с Новым годом

Полпред Путина в ДФО поздравил детей из Бурятии с Новым годом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Юрий Трутнев лично пообщался с несколькими семьями с Дальнего Востока

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» (возрастное ограничение – 0+). Он исполнил мечты маленькой жительницы Санкт-Петербурга, мальчика из Донецкой народной республики и юных дальневосточников.

Юрий Трутнев связался по телефону с семьями из Питера и Мариуполя, а также из Приморья, Еврейской АО, Бурятии, Амурской и Сахалинской областей, чтобы лично поздравить родителей и ребятишек с праздником.

Акция «Ёлка желаний» проходит в России уже пятый раз. Её организатор – благотворительный фонд «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», рассказали в пресс-службе правительства Бурятии. 
дети Новый год полномочный представитель президента России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Полпред Путина в ДФО поздравил детей из Бурятии с Новым годом
Полпред Путина в ДФО поздравил детей из Бурятии с Новым годом
Общество, 03.01.2023
Юрий Трутнев лично пообщался с несколькими семьями с Дальнего Востока
С 4 января в Бурятии заработает новое ведомство
С 4 января в Бурятии заработает новое ведомство
Общество, 03.01.2023
Там организуют дежурный приём граждан
В Бурятии крупный желчный камень впервые удалили лазером
В Бурятии крупный желчный камень впервые удалили лазером
Общество, 03.01.2023
Уникальную операцию сделали 72-летней жительнице республики
В Бурятии рассказали, как безопасно сходить в баню и сауну
В Бурятии рассказали, как безопасно сходить в баню и сауну
Общество, 03.01.2023
В Роспотребнадзоре объяснили, когда их лучше избегать
Улан-Удэ 2022. Сто кадров ушедшего года
Улан-Удэ 2022. Сто кадров ушедшего года
Общество, 03.01.2023
2022-й — год перемен и тревожных ожиданий. Его будут вспоминать и переосмысливать ещё долго. А пока...
На берегу Байкала в Бурятии убрали почти 200 тысяч кубов мусора
На берегу Байкала в Бурятии убрали почти 200 тысяч кубов мусора
Общество, 03.01.2023
Отходы в прибрежном посёлке копились несколько лет
В Бурятии росгвардейцы вручили новогодние подарки детям с инвалидностью
В Бурятии росгвардейцы вручили новогодние подарки детям с инвалидностью
Общество, 03.01.2023
Правоохранители купили их на собственные деньги
Жителей Бурятии предупредили об опасном алкоголе
Жителей Бурятии предупредили об опасном алкоголе
Общество, 03.01.2023
Его могут продавать в несанкционированных местах и в Интернете
В Улан-Удэ в новогоднюю ночь экстренно госпитализировали 6 детей
В Улан-Удэ в новогоднюю ночь экстренно госпитализировали 6 детей
Общество, 03.01.2023
Половине из них потребовались срочные операции
Жителям Бурятии посоветовали выбросить прошлогодние салаты
Жителям Бурятии посоветовали выбросить прошлогодние салаты
Общество, 03.01.2023
Врачи призвали всех чаще бывать на свежем воздухе
Новогодние фейерверки распугали собак в Улан-Удэ
Новогодние фейерверки распугали собак в Улан-Удэ
Общество, 03.01.2023
Некоторые горожане уже несколько дней ищут своих пропавших питомцев
Одна из улиц в Улан-Удэ осталась без опоры
Одна из улиц в Улан-Удэ осталась без опоры
Общество, 03.01.2023
Проезд там пришлось ограничить
Из жизни ушла заслуженный врач Бурятии
Из жизни ушла заслуженный врач Бурятии
Общество, 03.01.2023
Татьяна Эрдынеева скончалась после продолжительной болезни
Рождественский отдых в Бурятии оказался одним из самых дорогих в ДФО
Рождественский отдых в Бурятии оказался одним из самых дорогих в ДФО
Общество, 03.01.2023
Пребывание в местных здравницах обойдётся в пять с лишним тысяч рублей в сутки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^