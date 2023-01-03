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Новогодние фейерверки распугали собак в Улан-Удэ

Новогодние фейерверки распугали собак в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Некоторые горожане уже несколько дней ищут своих пропавших питомцев

Местный паблик «Потеряшки 03» во «ВКонтакте» наводнили посты про исчезнувших домашних животных. Большинство из них напугали новогодние фейерверки, которые по традиции устраивают на праздниках во дворах многоэтажек и частных домов.

Так, 31 декабря около 20:00 девятимесячный щенок убежал от дома № 68 на улице Революции 1905 года, испугавшись петарды. Хозяева попросили улан-удэнцев оповестить их, если кто-то вдруг увидит их любимца. А накануне стало известно, что пёсик нашёлся недалеко от дома.

Ещё одну потеряшку горожане обнаружили в 105 микрорайоне 1 января. «Срочно заберите. Сидит и смотрит на каждую машину. Скорее всего, испугалась фейерверков», – обратились очевидцы к владельцам. Правда, на публикацию так никто и не откликнулся.

В новогоднюю ночь из-за салютов сбежала с передержки на Верхней Берëзовке (в ДНТ «Орбита») собачка по кличке Рокси.

- Так испугалась, что выломала дверь вольера. Почти три года она была на моëм попечении. Боязливая, так сказать, из категории непристраиваемых собак, и я уже смирилась, что всю жизнь буду платить за корм и передержку. И вот она сбежала. Она не выживет одна. Очень переживаю за неë, – призналась девушка, опекавшая животное.

Ещё один пёс пропал с 31-го на 1-ое число после фейерверков в районе Левого берега, возле Селенгинского моста. На нём был брезентовый ошейник.

Улан-удэнцев призвали обращаться в службы отлова и самостоятельно объехать пункты передержки.

- Ищите в отловах. Хорошо бы вам по ним самим проехать, оставить там фото с контактами. Ну и ездить, искать на машине. Ночами голос хозяина далеко слышен. Может откликнуться. Скитается, бедный, где-то, – посоветовали владелице одного из псов-потеряшек.

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