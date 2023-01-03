Новогодние фейерверки распугали собак в Улан-Удэ

Некоторые горожане уже несколько дней ищут своих пропавших питомцев









- Так испугалась, что выломала дверь вольера. Почти три года она была на моëм попечении. Боязливая, так сказать, из категории непристраиваемых собак, и я уже смирилась, что всю жизнь буду платить за корм и передержку. И вот она сбежала. Она не выживет одна. Очень переживаю за неë, – призналась девушка, опекавшая животное.



Ещё один пёс пропал с 31-го на 1-ое число после фейерверков в районе Левого берега, возле Селенгинского моста. На нём был брезентовый ошейник.



Улан-удэнцев призвали обращаться в службы отлова и самостоятельно объехать пункты передержки.



- Ищите в отловах. Хорошо бы вам по ним самим проехать, оставить там фото с контактами. Ну и ездить, искать на машине. Ночами голос хозяина далеко слышен. Может откликнуться. Скитается, бедный, где-то, – посоветовали владелице одного из псов-потеряшек.





Местный паблик «Потеряшки 03» во «ВКонтакте» наводнили посты про исчезнувших домашних животных. Большинство из них напугали новогодние фейерверки, которые по традиции устраивают на праздниках во дворах многоэтажек и частных домов.Так, 31 декабря около 20:00 девятимесячный щенок убежал от дома № 68 на улице Революции 1905 года, испугавшись петарды. Хозяева попросили улан-удэнцев оповестить их, если кто-то вдруг увидит их любимца. А накануне стало известно, что пёсик нашёлся недалеко от дома.Ещё одну потеряшку горожане обнаружили в 105 микрорайоне 1 января. «Срочно заберите. Сидит и смотрит на каждую машину. Скорее всего, испугалась фейерверков», – обратились очевидцы к владельцам. Правда, на публикацию так никто и не откликнулся.В новогоднюю ночь из-за салютов сбежала с передержки на Верхней Берëзовке (в ДНТ «Орбита») собачка по кличке Рокси.