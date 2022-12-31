Полпред президента поздравил жителей ДФО с Новым годом

Юрий Трутнев пожелал жителям Дальнего Востока успехов и всего самого доброго
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил жителей Дальнего Востока с наступающим Новым годом. В поздравлении говорится:
«Уважаемые жители Дальнего Востока! Приближается Новый год – праздник, любимый нами с детства, несущий с собой волшебство, радость обновления и надежду на позитивные перемены.
2022 год стал для нас непростым. В то же время ни пандемия, ни внешнее давление, ни санкции не замедлили социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Более того, экономика нашей страны развернулась на Восток, что открыло новые перспективы для макрорегиона.
Продолжилась реализация инвестиционных проектов, которых сегодня уже 2784. В текущем году построено 120 предприятий, создано почти 14 тыс. рабочих мест. На Восточном экономическом форуме подписано 296 инвестиционных соглашений на общую сумму 3,3 трлн рублей, в присутствии президента Российской Федерации открыты самый крупный в России объект зерновой логистики – Забайкальский зерновой терминал и рыбоперерабатывающий завод «Командор» на Камчатке, поднят флаг на железнодорожно-автомобильном пароме «Александр Деев», построенном на Амурском судостроительном заводе для Сахалинской области.
В рамках механизма социального развития центров экономического роста в 2022 году на территории Дальнего Востока введено в эксплуатацию 46 объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц, детских садов, учреждений культуры и спорта. Завершён капитальный ремонт ещё 44. Заработала программа «1000 дворов», благодаря которой уже благоустроено 1229 дворов и 6 общественных территорий.
По поручению президента России разрабатываются мастер-планы дальневосточных городов. Проекты будут представлены главе государства в начале 2023 года.
Новыми для нас задачами стали оказание содействия специальной военной операции и восстановление присоединенных территорий.
Работы впереди много. В то же время есть твёрдая уверенность, что вместе мы со всеми задачами справимся.
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю удачи, успехов и всего самого доброго!»
Полпред президента поздравил жителей ДФО с Новым годом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Учащаяся художественной школы стала победителем конкурса
Юрий Трутнев пожелал жителям Дальнего Востока успехов и всего самого доброго
Сотрудники полиции пришли в гости к ребятам из семей в трудной жизненной ситуации
Со следующего года увеличатся отдельные социальные выплаты населению
В дикой природе медведи в республике обычно спят с октября по март
Из регионов ДФО было призвано менее 8 тысяч новобранцев
На главном ледовом катке республики проведут спортивное новогоднее мероприятие
Они будут курсировать с 11 вечера до 2 ночи
Республика стала финалистом в номинации «Территория этнокультурного туризма»
Открывшийся ФАП оснащён необходимым медицинским оборудованием
В республике опубликован график работы спортивных учреждений региона в новогодние каникулы
10-летний мальчик познакомился с различными службами полиции
Они посетили детский центр «Малышок» и вручили новогодние подарки
В канун нового года у всероссийского совета «Движения первых» в Бурятии появился руководитель
Дамнин Мунконов подкрепил поздравления старинным бурятским пожеланием