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Полпред президента поздравил жителей ДФО с Новым годом

Полпред президента поздравил жителей ДФО с Новым годом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Юрий Трутнев пожелал жителям Дальнего Востока успехов и всего самого доброго

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил жителей Дальнего Востока с наступающим Новым годом. В поздравлении говорится:

«Уважаемые жители Дальнего Востока! Приближается Новый год – праздник, любимый нами с детства, несущий с собой волшебство, радость обновления и надежду на позитивные перемены.

2022 год стал для нас непростым. В то же время ни пандемия, ни внешнее давление, ни санкции не замедлили социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Более того, экономика нашей страны развернулась на Восток, что открыло новые перспективы для макрорегиона.

Продолжилась реализация инвестиционных проектов, которых сегодня уже 2784. В текущем году построено 120 предприятий, создано почти 14 тыс. рабочих мест. На Восточном экономическом форуме подписано 296 инвестиционных соглашений на общую сумму 3,3 трлн рублей, в присутствии президента Российской Федерации открыты самый крупный в России объект зерновой логистики – Забайкальский зерновой терминал и рыбоперерабатывающий завод «Командор» на Камчатке, поднят флаг на железнодорожно-автомобильном пароме «Александр Деев», построенном на Амурском судостроительном заводе для Сахалинской области.

В рамках механизма социального развития центров экономического роста в 2022 году на территории Дальнего Востока введено в эксплуатацию 46 объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц, детских садов, учреждений культуры и спорта. Завершён капитальный ремонт ещё 44. Заработала программа «1000 дворов», благодаря которой уже благоустроено 1229 дворов и 6 общественных территорий.

По поручению президента России разрабатываются мастер-планы дальневосточных городов. Проекты будут представлены главе государства в начале 2023 года.

Новыми для нас задачами стали оказание содействия специальной военной операции и восстановление присоединенных территорий.

Работы впереди много. В то же время есть твёрдая уверенность, что вместе мы со всеми задачами справимся.

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю удачи, успехов и всего самого доброго!»
Дальний Восток Новый год ДФО

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