Театр Бурятии и соццентр поставили новогоднюю сказку

Премьера «Щелкунчика» состоялась в Селенгинском центре помощи семье и детям



В Селенгинском районе Бурятии поставили мини-версию новогоднего балета «Щелкунчик» (0+). Постановку осуществил продюсер Бурятского театра оперы и балета Павел Окунев в Селенгинском центре социальной помощи семье и детям в городе Гусиноозёрск.



Артистами и художниками новогодней постановки выступили воспитанники центра. «Дети на ёлке», «Танец снежинок», «Мышата», «Маша и Щелкунчик» – ребята показали несколько небольших танцевальных сцен из балета. Павел Окунев выступил не только хореографом, но и сам принял активное участие в постановке.



- Я выступаю в роли волшебника, который подкидывает маленькие чудеса в детский мир. В нашей постановке нет злого Мышиного короля, потому что в нашей сказке торжествует добро. Это не просто постановка. Ребята придут к нам в театр на балет «Щелкунчик» 7 января. Думаю, их порадует, когда они услышат знакомую музыку и увидят знакомых персонажей, - рассказал Павел Окунев.



В конце постановки на импровизированную сцену вышли ведущие солисты балета Баир Жамбалов и Харука Ямада и исполнили адажио из балета «Щелкунчик».



- Такие дети, наверное, раньше взрослеют, раньше понимают эту жизнь. Это прекрасно, что такая постановка реализована. Возможно, кто-то свяжет свою жизнь с искусством, творчеством. Здесь такие «бриллиантики» растут, такие миленькие, красивенькие. Мы с таким удовольствием сегодня танцевали, – поделился народный артист Бурятии Баир Жамбалов.



Среди зрителей – выпускники и воспитатели, журналисты и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, которая поздравила их с премьерой и вручила ребятам новогодние подарки.



Как отметила директор Селенгинского центра социальной помощи семье и детям в Гусиноозёрске Светлана Киргизова, ребята с огромным удовольствием учили танцевальные «па», готовили декорации и костюмы.



- Два месяца назад мы начали работать над нашей постановкой. Наши дети сильно волновались, у них было столько эмоций. Репетиции проходили с периодичностью в две недели. И у нас всё получилось! - объяснила Светлана Киргизова.



Специально к премьере постановки бутафорский цех Бурятского театра оперы и балета подготовил куклу Щелкунчика, чтобы самый новогодний балет в стенах центра стал доброй традицией в преддверии самого волшебного праздника в году. Об этом сообщает пресс-служба оперного театра.



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